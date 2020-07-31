«Здесь мне 17 лет»: Кудрявцева рассказала про свой пацанский стиль и характер

Телеведущая показала свое архивное фото и призналась, что отец всегда хотел мальчика, но в семье появились две девочки.

49-летняя телеведущая Лера Кудрявцева как-то признавалась, что ей легче всего дружить с противоположным полом. Оказалось, что это отец привил ей мальчиковые привычки и поведение – родитель очень хотел сына, но в семье вторым ребенком снова стала девочка. Кудрявцева поделилась архивным снимком и предалась воспоминаниям.

«Здесь мне 17 лет. Папа хотел мальчика, но родилась я, — рассказала Кудрявцева. И вспомнила: «Он учил меня играть в шахматы, ездить за рулем и уметь постоять за себя. Все детство я дралась, дралась с пацанами. В лагерях была председателем совета дружины, но в комсомол так и не приняли (не выучила устав). Я была жуткой хулиганкой».

Кудрявцева призналась, что при воспоминаниях своего детства ей кажется, что это не она, а какая-то другая девочка — настолько она изменилась по сравнению со своей юностью. Кроме того, и имя свое блондинка недолюбливала: «Лена, Оля, Таня — все нормальные люди, а я какая то Лера — Холера».

Подписчики оценили и снимок, и откровения своей любимицы.