«А почему у волка всегда заяц виноват?»: сын Пугачевой и Галкина задал отцу вечный детский вопрос

Телеведущий Максим Галкин обожает снимать на фото и видео своих двойняшек – шестилетних Гарри и Лизу. Муж Пугачевой регулярно делится с поклонниками, как они проводят время, чем увлекаются и на что обращают внимание. На этот раз Галкин снял сынишку за просмотром популярного советского мультфильма «Ну, погоди!». И после окончания серии Гарри вдруг задал резонный вопрос:

«Папочка, а почему у волка всегда заяц виноват? Почему? Он же ему ничего не делает, а тот наоборот ему несет беды» — спросил мальчик.

Телеведущий не нашелся, что же ответить сыну. Он подписал под видео «Жизненный вопрос». И переадресовал его своим подписчикам.

В комментариях фолловеры поспешили отметить, что малыш стал очень смышленым и заметно изменился – вырос и стал похож на папу. Юсиф Эйвазов решил ответить мальчику: «Гарик мой хороший, столько всего еще тебе предстоит узнать о несправедливости этой жизни умничка, ты не пропадешь и не растеряешься».

А не так давно звездный отце похвастался новыми умениями своих наследников. «Рэмбо и гимнастка» — подписал Галкин видео, на котором малыши занимаются на детской площадке и удивляют ловкостью маму с папой.