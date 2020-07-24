День Высоцкого и праздник морфлота: что посмотреть в последние выходные июля по ТВ

Портал Teleprogramma.pro подготовил традиционный обзор фильмов, шоу и передач, которые появятся в эфире в ближайшие выходные.

На Первом канале в субботу, 25 июля, — день памяти Владимира Высоцкого. К 40-летней годовщине со дня смерти музыканта, поэта и актера в эфире – целая подборка различных документальных фильмов о жизни, работе и личном мэтра отечественной сцены: в 10:15 «Владимир Высоцкий. «Уйду я в это лето…», сразу после него – «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья». В 14:00 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй», в 15:05 – «Живой Высоцкий», в 15:40 «Высоцкий. Последний год».

В 16:40 у Максима Галкина в шоу «Сегодня вечером» соберутся друзья, родные и коллеги, чтобы поговорить о Высоцком. А сразу после – художественный фильм «Высоцкий» в самой полной версии.

В воскресенье, 26 июля, на Первом – праздничный концерт, посвященный Дню ВМФ, в 17:30. Легендарное кино в цвете – «Офицеры» — покажут в 19:10. А вечером в 21:30 полная версия драмы «72 метра».

Телеканал «Россия 1» покажет в субботу в 18:00 в шоу «Привет, Андрей!» концерт любимых детских песен в исполнении большого хора телевидения и радиовещания им. Попова. В воскресенье с 11:00 – прямая трансляция торжественного парада ко Дню ВМФ.

На ТНТ в субботу – продолжение премьеры сезона — шоу «Битва дизайнеров» в 11:00. А после – ситком «Физрук» нон-стоп, до 17:00. В воскресенье традиционно – день юмора с 12:00. Телезрителям предлагают провести время за просмотром спецдайджеста Comedy Club.

На НТВ в вечернем эфире – повторы ярких выпусков шоу «Секрет на миллион». На этот раз – со Стасом Пьехой в главной роли. Время выхода отличается от традиционного — 19:25. В воскресенье в 15:00 показ торжественного парада ко Дню ВМФ.

Развлекательный телеканал СТС в субботу предлагает посмотреть комедийные фильмы и фантастику. В 10:10 – романтическая комедия «История Золушки», в 12:10 – приключения «Лиззи Магуайер». В 14:05 эфир продолжит фантастика «Дивергент, глава 2: инсургент», а в 16:-25 – продолжение, «Дивергент, глава 3: за стеной».

В воскресенье у экранов ждут маленьких зрителей. В 13:45 – анимация «Мегамозг», в 15:40 – «Монстры на каникулах», а следом — продолжение – «Монстры на каникулах-2» и «Монстры на каникулах-2. Море зовет».