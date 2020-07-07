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Финалист проекта «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ

Телеканал приготовил для зрителей премьеру сезона — реалити о состязании дизайнеров, вести которое будет Валентин Колобков.

Финалист проекта «Замуж за Бузову» станет ведущим нового шоу на ТНТ
Валентин Коробков. Фото: телеканал ТНТ

На телеканале ТНТ состоится премьера нового телепроекта «Битва дизайнеров». Это совершенно новый взгляд на шоу о ремонте, потому что в нем вместо одной бригады будет несколько, а главная задача для участников — не просто придумать интерьер.

Шоу «Битва дизайнеров» — это история о том, что среди профи всегда найдутся лучшие в своем деле. И только испытания и экстремальные условия, в которых окажутся специалисты по дизайну и оформлению пространств, смогут выявить лидера. Игра на выбывание начнется уже 11 июля, а вести ее будет финалист проекта «Замуж за Бузову» Валентин Коробков.

"Битва дизайнеров"
Шоу «Битва дизайнеров». Фото: телеканал ТНТ

Участникам нового шоу — дизайнерам из разных уголков нашей страны — предстоит реализовывать свои проекты в ограниченные сроки и бюджеты для реальных российских семей. Следить за выполнением задач будет компетентное жюри — именитые специалисты в ремонте и дизайне, а также звезды шоу-бизнеса. И в каждом из испытаний будет определен аутсайдер проекта, который незамедлительно покинет шоу, лидер — продолжит участие в проекте в качестве ведущего, а победителю реалити достанется звание лучшего из лучших.

"Битва дизайнеров"
Шоу «Битва дизайнеров». Фото: телеканал ТНТ

Не пропустите премьеру шоу «Битва дизайнеров» на ТНТ в субботу, 11 июля, в 11:00.

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