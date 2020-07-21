Современные артисты исполнят новые каверы на песни Высоцкого на «Муз-ТВ»

Телеканал «Муз-ТВ» запустил спецпроект «40 лет без Высоцкого». Каждый день по будням в передаче «PRO-новости» будут звучать кавер-версии песен великого советского барда, исполненные современными артистами.

Свои аранжировки подготовили Alexeev, Диана Арбенина, ЛСП, Птаха, Наргиз и Денис Клявер. Они не пытаются подражать вокалу Владимира Семеновича, но приносят новое переосмысление старых песен. Зрители смогут услышать стихи Высоцкого в рэп и фанк-обработке.

«Я очень люблю песню «Кони привередливые». Песня человека, который постоянно на грани и живет на износ. Я знаю это состояние. Песня человека, который пишет не шариковой ручкой, а сердцем. Очень жаль, что Высоцкого так быстро с нами не стало. Иначе мне кажется, он бы нам еще много смог подарить «изумрудов…» — говорит певица Диана Арбенина.

Наргиз Закирова рассказала, что Владимир Высоцкий был близким другом ее семьи, а также героем для нее самой, тогда еще маленькой девочки. В рамках проекта она исполнила песню «Я несла свою беду» с Виктором Дробышем и просила не судить ее строго.

Смотрите выпуски «40 лет без Высоцкого» на «Муз-ТВ» в программе «PRO-новости» со вторника по пятницу в 20:00, а также в субботу в 11:30 — в передаче «PRO-обзор».