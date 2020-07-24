«Будем смотреть фильм»: Галкин с двойняшками Гарри и Лизой устроили кинопоказ

Максим Галкин очень много времени уделяет своим детям от Аллы Пугачевой. Шестилетние двойняшки Лиза и Гарри очень любят пошалить с отцом, и вместе они устраивают разнообразные игры и занятия. Например, недавно папа с сыном провел серию матчей в настольный футбол. Сначала он одержал победу над Гарри, а через некоторое время мальчик смог взять разгромный реванш.

После подвижных игр семейство решило посетить кинотеатр. Благо, для этого им не пришлось выезжать куда-то за пределы особняка — в уютном замке Галкина оборудован кинозал для семейного просмотра.

«У нас все готово, сейчас будем смотреть фильм. Гарри, попкорн. Все оборудование. Все подключено», — сообщил артист.

И папа с детьми устроился поудобнее в предвкушении просмотра.

Кстати, Галкин недавно показал подписчикам в Сети, какие виды открываются с крыши его замка. Он дал понять, зачем построил особняк такой высоты — с шестого этажа видно очертания столицы и квартал Москва-Сити.