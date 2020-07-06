Гранд-финал проекта «Dance Революция»: Брежнева, Полунин и Сигалова выберут победителя

Танцевальный проект возвращается в эфир после карантина. Стало известно, когда зрители узнают имя победителя.

Проекта «Dance Революция» уже успел стать популярным. В нем принимают участие талантливые танцоры. А благодаря технологии 360 градусов зрители могут увидеть выступления со всех сторон. Впервые для съемок шоу такого масштаба задействованы 128 камер, направленных на участника. Они фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. А наставниками проекта стали такие звезды, как Вера Брежнева, Алла Сигалова и Сергей Полунин.

В марте съемки шоу были приостановлены из-за карантина. К моменту объявления пандемии не отснятыми оказались полуфинал и финал шоу. Проблема заключалась в том, что канадская компания, отвечающая за монтаж оборудования, не могла приехать в Россию. Также на карантине находилась Алла Сигалова. Но недавно съемки возобновились. А теперь Первый канал назвал дату, когда зрители увидят долгожданный гранд-финал.

Финальный выпуск шоу «Dance Революция» состоится уже 19 июля. Наставники выберут лучших из лучших. Организаторы отметили, что только все три голоса от мастеров дают возможность финалисту проекта пройти в Гранд-финал.

Напомним, что финалист конкурса станет обладателем миллиона рублей. В финале зрители увидят много красочных и чарующих выступлений участником, а также на сцену поднимется Брежнева, которая выступит с танцорами.

Не забудьте включить Первый канал в воскресенье, 19 июля, в 22:00 и насладиться танцевальными номерами, а также узнать имя победителя проекта.