«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

Гранд-финал проекта «Dance Революция»: Брежнева, Полунин и Сигалова выберут победителя

Танцевальный проект возвращается в эфир после карантина. Стало известно, когда зрители узнают имя победителя.

Гранд-финал проекта «Dance Революция»: Брежнева, Полунин и Сигалова выберут победителя
Вера Брежнева. фото: пресс-служба Первого канала

Проекта «Dance Революция» уже успел стать популярным. В нем принимают участие талантливые танцоры. А благодаря технологии 360 градусов зрители могут увидеть выступления со всех сторон. Впервые для съемок шоу такого масштаба задействованы 128 камер, направленных на участника. Они фиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления. А наставниками проекта стали такие звезды, как Вера Брежнева, Алла Сигалова и Сергей Полунин.

В марте съемки шоу были приостановлены из-за карантина. К моменту объявления пандемии не отснятыми оказались полуфинал и финал шоу. Проблема заключалась в том, что канадская компания, отвечающая за монтаж оборудования, не могла приехать в Россию. Также на карантине находилась Алла Сигалова. Но недавно съемки возобновились. А теперь Первый канал назвал дату, когда зрители увидят долгожданный гранд-финал.

Шоу «Dance Революция». Фото: пресс-служба Первого канала

Финальный выпуск шоу «Dance Революция» состоится уже 19 июля. Наставники выберут лучших из лучших. Организаторы отметили, что только все три голоса от мастеров дают возможность финалисту проекта пройти в Гранд-финал.

Напомним, что финалист конкурса станет обладателем миллиона рублей. В финале зрители увидят много красочных и чарующих выступлений участником, а также на сцену поднимется Брежнева, которая выступит с танцорами.

Не забудьте включить Первый канал в воскресенье,  19 июля, в 22:00 и насладиться танцевальными номерами, а также узнать имя победителя проекта.

 

Тэги

«Dance Революция»Брежнева последние новостиВера БрежневаПервый каналтв-проекты
Loading...