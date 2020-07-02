«Вера, сногсшибательно!»: Брежнева засветила грудь без бюстгальтера в сияющем мини

Вера Брежнева не раз признавалась самой красивой девушкой в России. Певица в свои 38 лет по-прежнему может похвастаться безупречной фигурой. Даже за время карантина она не поправилась. Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» в самоизоляции большую часть времени проводила с мужем Константином Меладзе. Они даже порадовали поклонников дуэтом. Но теперь артистка постепенно возвращается к прежней жизни.

Недавно Вера представила клип на новый хит, записанный с Монатиком, — «Вечериночка». Съемки музыкального ролика проходили в Португалии еще до карантина. На кадрах певица блеснула в необычном свадебном платье в стиле бэби-долл. Однако еще больше всех впечатлил другой образ артистки. Брежнева для ролика сшила необычное сияющее мини-платье золотого цвета. Казалось, что оно создано из тонких ниток и камней. Накануне певица показала фото в этом наряде.

Платье едва прикрывало интимные части тела блондинки. Вера засветила не только грудь, но и изящные бедра.

«Нам понадобилась всего одна примерка, чтобы Фролов «посадил» его на меня! Несколько фактов о платье: если выложить все камни в одну линию, то продолжительность такой цепочки составит около 1 км. Недавно я танцевала в нем под дождем, и это единственное платье, которое не намокло, но влажным стало выглядеть еще лучше. Платье весит 5 кг, и когда ты берешь его в руки — оно тяжелое, но когда надеваешь на себе, благодаря специальным конструкциям, — перестаешь вообще ощущать его на теле», — поделилась Брежнева.

Поклонники были изумлены нарядом звезды. Даже Наталья Водянова не скрыла своего восторга. «Ох….» — написала она. Пользователи Сети одарили певицу комплиментами. Они не могли поверить, что таким телом можно обладать в 38 лет. «Какой необычный образ.А эти щеточки на груди не поднимаются, когда танцуете?», «Платье огонь, произведение искусства! Образ крутой!», «Вера, сногсшибательно!», «Это просто что-то неземное!!! Вера, Вы выглядите умопомрачительно», — прокомментировали пост подписчики.