Февральская «Dance Революция»: Первый канал запустил новое шоу танцев

Что может быть лучше удалого танца после хорошего застолья? Когда ноги сами идут в пляс, а руки разводятся в стороны. Только огненный сольный танец от профессионалов своего дела. Такой, чтобы дух захватывало. «Dance Революция» на Первом канале обещает раскрыть глаза на этот вид искусства.

Шесть лет назад на ТНТ появилось шоу «Танцы» и страна узнала, что танец — это необязательно вальс, мазурка, хоровод или ритмическое подергивание под популярные мелодии. Оказалось, что российские танцоры практически в совершенстве владеют такими популярными во всем мире стилями, как вог, контемпорари, хип-хоп, дабстеп, тверк…

Проект «Dance Революция» даст зрителям возможность по-новому прочувствовать танец и его энергию. Понять, зачем эти люди проводят свою жизнь в танцевальных залах, на баттлах и мастер-классах.

Чтобы максимально погрузить зрителей в мир танца, на сцене и вокруг нее работают 128 камер, направленных на каждого участника по технологии 360°, — они зафиксируют мельчайшие детали и самые зрелищные моменты выступления и закулисья.

Разобраться в нюансах танцев зрителям помогут профессионалы, которые расшифруют каждое движение танцора и выставят ему оценки. Экспертами проекта назначили заведующую кафедрой современной хореографии и сценического танца РАТИ Аллу Сигалову, танцовщика, премьера Королевского балета в Лондоне Сергея Полунина и певицу Веру Брежневу.

— Мне бы хотелось, чтобы этот проект прежде всего познакомил людей с невероятным разнообразием танцев, которые существуют в мире, — объясняет Алла Сигалова. — Но стиль абсолютно не важен — главное, насколько талантливо этот танец исполняется. Когда есть азарт, актерское мастерство, когда есть техника, энергия — мы сразу хотим взять этого человека в проект. И да: если революционный момент выглядит как абсолютное «Ах!», то, конечно же, он может изменить мое решение.

Спорные моменты жюри будет пересматривать в записи, как это делают арбитры на футбольных матчах. Вести шоу доверили Алле Михеевой.

— Танец — уникальный вид искусства, потому что в нем невозможно притворяться, он показывает человека таким, какой он есть, — считает ведущая.