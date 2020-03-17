Первый канал остановил съемки проекта «Dance Революция». В пресс-службе вещательной компании рассказали, что, как и во многие другие процессы, в съемку шоу вмешался коронавирус. К моменту объявления пандемии неотснятыми оказались полуфинал и финал шоу. Доработать их не представляется возможным как минимум по двум причинам — во-первых, канадская компания, отвечающая за монтаж оборудования, не может прилететь в Россию из-за закрытых границ. Во-вторых, на карантине находится один из членов жюри — хореограф Алла Сигалова.

Отмечается, что приостановлен будет и показ других эпизодов. Ави Армоза, генеральный директор Armoza Formats, признался, что остановка съемок достаточно сильно расстроила его. Однако он и его коллеги надеются, что ситуация с коронавирусом быстро стабилизируется, и все вернутся к своим обязанностям.

Алла Сигалова же рассказала, что на днях вернулась в Россию из Эстонии. На карантин она отправилась добровольно, чтобы не подвергать опасности окружающих ее людей.

«Послушно сижу в заточении. Это нормально, потому что мы должны думать не только о себе, но и о тех, кто рядом с нами», — резюмировала она.