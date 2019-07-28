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Марина Хлебникова заметно похорошела после слухов об алкоголизме

Звездная певица выступила с концертом в Краснодаре.

Марина Хлебникова заметно похорошела после слухов об алкоголизме
Марина Хлебникова стала выглядеть значительно лучше/globallookpress.com

Певица Марина Хлебникова в Instagram разместила снимок, на котором она после концерта в Краснодаре. «Уставшие после удивительного концерта!» — заявила яркая исполнительница. Отметим, что на снимке Хлебникова выглядит значительно лучше, чем думали некоторые ее недоброжелатели. В комментариях пользователи сказали, что стоило звезде немного поправиться, как она сразу стала той самой Мариной Хлебниковой — красавицей из девяностых годов, когда ее песни слушали миллионы россиян.

Напомним, что в последнее время Марину Хлебникову активно обвиняли в алкоголизме. Поводом послужил ее приход на программу, которая была посвящена продюсеру Бари Алибасову. Присутствующий в студии шоумен Рустам Солнцев неожиданно набросился с упреками на Хлебникову. Он сказал, что звезда злоупотребляет спиртным.

Чуть позже к критике Хлебниковой присоединилась телеведущая Дана Борисова. Она заявила, что звезду надо спасать от пагубного пристрастия к алкоголю. Борисова даже предложила устроить Хлебникову в клинику на остров Самуи, где когда-то сама лечилась.

В ответ Хлебникова сказала, что выглядит она неважно вовсе не из-за того, что употребляет алкоголь. Просто около года назад она похоронила мужа и сейчас очень переживает.

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Бари АлибасовДана БорисовакраснодарМарина ХлебниковаРустам Солнцев

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Марина Хлебникова заметно похорошела после слухов об алкоголизме
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