Марина Хлебникова заметно похорошела после слухов об алкоголизме

Певица Марина Хлебникова в Instagram разместила снимок, на котором она после концерта в Краснодаре. «Уставшие после удивительного концерта!» — заявила яркая исполнительница. Отметим, что на снимке Хлебникова выглядит значительно лучше, чем думали некоторые ее недоброжелатели. В комментариях пользователи сказали, что стоило звезде немного поправиться, как она сразу стала той самой Мариной Хлебниковой — красавицей из девяностых годов, когда ее песни слушали миллионы россиян.

Напомним, что в последнее время Марину Хлебникову активно обвиняли в алкоголизме. Поводом послужил ее приход на программу, которая была посвящена продюсеру Бари Алибасову. Присутствующий в студии шоумен Рустам Солнцев неожиданно набросился с упреками на Хлебникову. Он сказал, что звезда злоупотребляет спиртным.

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Чуть позже к критике Хлебниковой присоединилась телеведущая Дана Борисова. Она заявила, что звезду надо спасать от пагубного пристрастия к алкоголю. Борисова даже предложила устроить Хлебникову в клинику на остров Самуи, где когда-то сама лечилась.

В ответ Хлебникова сказала, что выглядит она неважно вовсе не из-за того, что употребляет алкоголь. Просто около года назад она похоронила мужа и сейчас очень переживает.