Экс-солистка дуэта «Вкус меда» Алена Иванцова так и не вышла замуж после смерти мужа

Андрей Малахов узнал, как теперь живут звезды группы, которую продюсировал Михаил Шуфутинский. Одна из низ построила личную жизнь в Праге, а другая живет одиноко в Крыму.

Как известно, в 1996 году Михаил Шуфутинский стал продюсером. Тогда он создал девичий дуэт, в который вошли Татьяна Анис и Алена Иванцова. В кокетливых нарядах они исполняли лирические композиции на сцене. Однако ближе к 2000 году группа распалась, так как Алена решила пуститься в сольное плавание. На днях она стала героиней передачи «Привет, Андрей!» и рассказала, что теперь живет в Крыму.

В свое время Алена была с известным мастером боевых искусств Вячеславом Цоем и родила ему сына.

«Он был старше меня на 20 лет. Я сильно влюбилась в этого человека. Любила до боли. Он был самым лучшим», — вспомнила певица.

Благодаря ему она попала на «Песню года», когда только стала мамой. Однако выступление на большой сцене стало последним подарком мужа. Спустя полгода Цоя убили. С тех пор она так и не обрела новую любовь. Тогда в трудную минуту ее и поддержал Шуфутинский.

«Я не содержанка, я сама себя обеспечиваю. Я одна, у меня не получается создать новую семью. Может Слава еще не хочет, чтобы я встретила нового мужчину», — поделилась размышлениями Алена.

На связь со студией вышла и ее коллега Татьяна. Связь между певицами давно потерялась, поэтому они не виделись почти 20 лет.

«В Чехии, в Праге я живу уже больше 10 лет. У меня прекрасный муж, с которым мы уже 18 лет вместе. У нас два мальчика: 16 и 17 лет. Я занимаюсь сейчас недвижимостью, инвестициями. Я абсолютно далека от шоу-бизнеса», — рассказала Татьяна.

Бывшая артистка развеяла слухи, что у нее был роман с Шуфутинским.

«Мне романы с кем только не приписывали и с режиссерами известными, и с актерами известными. У меня прекрасные отношения с Михаилом Шуфутинским, дружеские. Мы прекрасно общаемся до сих пор, поздравляем друг друга со всеми праздниками. А вот с Аленой мы потерялись», — призналась она.

«Может, повторим?», — поинтересовалась у нее коллега. «Я не против, мы можем тряхнуть стариной», — ответила Татьяна. Ведущий Андрей Малахов тоже загорелся идеей воссоединить певиц.