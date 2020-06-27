«Родила четверых детей»: исполнительница хита «Мальчик мой» показала красавицу-дочку

Светлана Владимирская вышла замуж в четвертый раз и вырастила четверых детей. О своей жизни она поведала Андрею Малахову.

Светлана Владимирская прославилась в 90-х годах благодаря хиту «Мальчик мой». Она работала в концертах вместе с группами «Мираж», и «Комбинация». Однако на пике славы артистка уехала с мужем в глухую деревню. После этого о жизни артистки мало что было известно. Одни говорили, что она уехала в США, а другие сетовали, что она стала участницей нового религиозного движения. А на днях женщина выступила в передаче «Привет, Андрей!» и рассказала Андрею Малахову, как живет.

Оказалось, что до сих пор Светлана обитает в деревне Петропаловка. Она вышла замуж в четвертый раз, а также вырастила четверых детей. Теперь у нее даже есть внук.

«Потрясающе выглядите! Неужели свежий воздух и первозданная красота российских полей вот так влияют, чтобы так выглядеть?», — спросил ведущий. «Наверное», — скромно ответила певица.

Она подтвердила, что еще живет на юге Красноярского края. Владимирская показала корреспондентам свой дом, огород и теплицу.

«Это мой кедровый дом большой, двухэтажный. Я здесь уже где-то лет 20. Я приехала со своим мужем, который был моим продюсером, Марком Большим, он еще продюсировал группу «Любэ». Так получилось, что мы развелись с ним. На все воля Бога, видимо так суждено. Построила себе дом и стала потихоньку обживаться», — поделилась она.

Артистка призналась, что не жалеет о том, что переехала из Москвы.

«Я же родила четверых детей за это время. У меня три дочки и лапочка сыночек, его зовут Артур. Вторая по счету дочка в зале сидит. Она модель», — похвасталась Светлана. «Она живет в Москве, работает моделью, записывает песни», — уточнила звезда.

23-летняя Анастасия Большая поведала, что выросла в деревне.