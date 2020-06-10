«За гениальность Михаила можно простить»: Качалина вступилась за задержанного Ефремова

Михаил Ефремов 8 июня попал в страшное ДТП. Он на своем джипе выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Водитель второй машины Сергей Захаров погиб спустя несколько часов в больнице. Артист был задержан на следующий день. Суд назначил ему домашний арест до 9 мая, пока ведется следствие. Медицинская экспертиза показала, что в его крови был найден не только алкоголь 2, 1 промилле, но и наркотические вещества, об этом сообщила прокуратура Москвы.

Тем временем родственники погибшего Захарова готовятся к похоронам, который пройдут 11 июня в Рязани. В этот же день похоронят тещу водителя, которая умерла от рака. Пожилой маме мужчины близкие не решаются сообщить о смерти сына. Брат Сергея, а также его сын, племянник и невестка стали гостями шоу «Прямой эфир» с Андреем Малаховым. Они заявили, что за два дня с ними никто так и не связался со стороны Ефремова. они отказываются принимать соболезнования актера и надеются, что его накажут по всей строгости закона.

Редакторам передачи удалось связаться с бывшей женой артиста Ксенией Качалиной. Они вместе вырастили дочку Анну-Марию. Женщина приняла сторону своего бывшего супруга.

«Когда я увидела эти кадры, они были настолько ужасающими, что я потеряла сознание. Мне кажется, что со стороны Михаила это был практически суицид — выехать на прямую на встречу, лоб в лоб. Мне так жаль семью погибшего водителя. Но за гениальность Михаила можно простить. Михаил имеет право оступиться, но его ни в коем случае нельзя сажать. Он гений и все! Он гениальный папа, гениальный актер, и он гениальный человек. Все! Этим все сказано. Ему можно все. Он абсолютно свободный человек и делает все, что угодно! Мишка, я тебя люблю, ты лучший», — высказалась женщина.

Гости в студии отметили, что Качалина плохо выглядит и предположили, что ей нужна помощь нарколога и психиатра. Напомним, что нынешней женой Ефремова является Софья Кругликова. Ранее она поведала, что в злополучный день актер был с друзьями, которых она мало знает. А городские камеры зафиксировали, что за полчаса до ДТП Михаил Олегович наведался в бар, где устроил ругань.