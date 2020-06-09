Сын и невестка погибшего в ДТП с Ефремовым водителя стали героями шоу Малахова

8 июня поздно вечером произошло страшное ДТП. Михаил Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон доставки еды. Второй водитель получил серьезные травмы. К 5 утра 9 июня Сергей Захаров скончался в больнице имени Склифосовского. У него осталась жена и двое взрослых сыновей. Установлено, что актер находится в алкогольном опьянении во время аварии. Он не явился в УВД для дачи показаний. Лишь вечером полиция вывела его из квартиры и привезла в участок. Артист был задержан за ДТП, повлекшее смерть человека.

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Новый выпуск передачи «Прямой эфир» был посвящен жуткой аварии. В студии появились очевидцы ДТП. Надежда Шкребецкая с мужем и дочками ехала в машине и тоже едва не пострадала из-за Ефремова.

«Мы подумали, что человеку стало плохо. Мы начали переживать. Подумали, что с водителем что-то произошло, так как он выехал на большой скорости на встречную полосу. Когда он вышел из автомобиля, он не мог выйти. Он еле стоял на ногах. Сказать что он был пьяный, ничего не сказать. Я также видела, что еще один человек был в машине, но его лица я не видела», — рассказала женщина.

Родственники погибшего Сергея Захарова пришли в студию. Мужчина жил в Рязани, но ездил в Москву работать, чтобы содержать семью. Сын мужчины Виталий признался, что находится в шоке. Они собирались на рыбалку поехать на выходных. Парень подтвердил, что ни сам актер, ни его представители с ними не связывались и не предлагали помощь. Наследник отметил, что увернуться от встречной машины было в любом случае сложно. Сейчас близким сложно, так как о смерти Сергея они еще не сообщили его пожилой маме. Также у тещи Сергея недавно был диагностирован рак. Похороны женщины должны были состояться 10 июня, но панихиду перенесли из-за случившегося.

«Он нашел работу полегче, чтобы больше времени уделять семье и маме», — отметил Виталий. Также в студии был племянник погибшего Андрей. Он рассказал, что когда они приехали в больницу, то им сразу сообщили о смерти Сергея. «Он был добрым, с хорошим чувством юмора. Я его как папу приняла, а он меня как дочку. Мы могли на него положиться всегда», — поделилась невестка, не сдерживая слез. А Виталий отметил, что он очень похож на отца, такой же спокойный. Когда телеведущий поинтересовался, какого наказания они хотят для Ефремова, то услышал отчетливое: «По закону», — так ответил сын погибшего водителя.