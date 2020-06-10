«Его трезвым увидеть — большое чудо»: в любимом баре Ефремова не знали, что у него есть автомобиль

Всю страну потрясло страшное известие о том, что Михаил Ефремов, заслуженный артист РФ, звезда кино и театра, стал участником пьяного ДТП. Более того, как его машина лоб в лоб врезалась во встречное авто, водитель которого позже скончался. На Ефремова возбудили уголовное дело и заключили под домашний арест.

Между тем восстановлены события того страшного вечера, которые предшествовали катастрофе. Оказалось, что артист напился в любимом баре, где считался постоянным уважаемым посетителем, и вел себя слишком вызывающе – его выставили за дверь.

Посетитель паба, в котором провел вечер и шумно распрощался Ефремов, рассказал радио «Комсомольская правда», что часто наблюдал артиста навеселе в заведении. По его словам, Михаил Олегович сильно напивался, да так, что охранники провожали его до дома.

«Его трезвым увидеть — это вообще большое чудо. Я вот, например, его ни разу трезвым не видел, хотя я часто бываю в этом заведении», — рассказал завсегдатай бара.

Кроме того, оказалось, что никто в заведении даже не догадывался о наличии у знаменитости автомобиля. Либо о том, что Ефремов, будучи пьян, может сесть за руль.

«Для меня вообще стало открытием, что у него есть какой-то автомобиль, которым он управляет», — отметил собеседник радио «КП». По его мнению, человек, который настолько часто и сильно напивается, либо ездит на такси, либо имеет водителя. «Я был убежден, что Ефремов автомобилем сам лично не управляет», — признался посетитель бара.

Кстати, помимо 2.1 промилле, обнаруженных в крови Ефремова, экспертиза установила наличие в его организме следов наркотических веществ.