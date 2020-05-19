Малахов показал дизайнерский ремонт в однокомнатной квартире Натальи Назаровой

Андрей Малахов пригласил в студию передачи «Прямой эфир» звезду советского кино и театра Наталью Назарову. 70-летняя актриса ведет затворнический образ жизни. После травмы в конце 80-х она осталась без работы. Карьера ее завершилась тогда же, ее попросту выжили из театра. Она осталась совсем одна и отстранилась от коллег. По словам женщины, родственники перестали с ней общаться и надеется ей было не на кого.

Съемочная группа была в ужасе от однокомнатной квартиры, где ютится Назарова. Там отклеились обои, мебель обветшала, а из новой техники ничего нет, даже стиральной машины. Там ремонт, как оказалось, не делали с 1982 года. Малахов решил помочь артистке. Дизайнер Степан Бугаев преобразил квартиру Назаровой.

«Было непросто, конечно же. Наталья Ивановна с большим трудом расстается с вещами, с прошлым, но в квартире было очень много задач и в первую очередь нужно было решить бытовые вопросы. Там утюг газовой, который просто опасен сам по себе, можно на палец его себе уронить. Также были творческие задачи. Мне было сложно понять, за что зацепиться. мы поговорили, я уточнил любимые цвета, вещи и так шаг за шагом, день за днем…», — рассказал он.

По словам дизайнера, они постепенно избавились от старых вещей. Но он смог сохранить очень памятные предметы, как сервант, который у Назаровой ассоциируется с мамой. А также кухонный гарнитур остался прежним, так как его подарил артистке брат.

«Вся квартира, получилось, соткана из двух миров. В этих завалах удавалось находить жемчужины. Например, японское блюдо или поднос, который подарила мама. Многие вещи мы оставили», — отметил Степан.

Но теперь у актрисы новая стиральная машина, современный утюг, обновленная плита и новая кровать. Назарова осталась в восторге от увиденного. Она надеется, что еще много лет проживет в своей преображенной однушке. Теперь там свежие обои и хорошие полы. А вот дом, который достался звезде от матери, она завещала племянницам, которые с ней почти не общаются. Андрей Малахов сделал ей еще один сюрприз. Лучшие дизайнеры сменили имидж артистке. Она сразу помолодела на 20 лет. Телеведущий уверен, что теперь карьера Назаровой пойдет в гору.