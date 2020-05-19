«Ну просто девочка!»: стилисты полностью сменили имидж 70-летней Назаровой

Наталья Назарова была звездой в советское время. Она играла в театре и снималась в кино. Людмила Гурченко, которая успела с ней поработать, сравнивала девушку со своей мамой. Но судьба артистки оказалась непростой. В 1989 году на нее напал неизвестный и сильно ударил по голове. Около года женщина провела в больнице и в итоге получила инвалидность. Как недавно выяснил Андрей Малахов, Назарова живет в нищите в однокомнатной квартире на окраине Москвы.

Однако телеведущий уговорил звезду кино прийти в студию передачи «Прямой эфир». Более того, он решил сделать ей подарок. Лучшие российские стилисты преобразили Наталью Ивановну. На кадрах из собственной квартиры она выглядела на свои 70 лет, а вот в студии появилась помолодевшая, цветущая женщина. Ей покрасили волосы в темный цвет, сделали нежный макияж и облачили в длинное платье свободного кроя. Сама Назарова едва не потеряла дар речи, когда увидела себя в зеркало.

«Вау! Кудесник. Преображение! Людмилу Марковну затмили!» — сказала героиня. Гости в студии тоже пришли в восторг. «Ну просто девочка, послушайте!» — не сдержался Малахов.

Назарова показала свои работы. оказалось, что она вышивает. В ее доме висят полотна с образами Аллы Пугачевой и даже Кристины Орбакайте. По словам актрисы, они ей сняться. Актриса вспомнила о тяжелой жизни. Как голодала вместе с мамой, осталась без работы, так как ее выжили из театра, и осталась без мужа. По словам Натальи Ивановны, она мечтала о семье, но сделала большую ошибку. Всю семья артистка посвятила работе. Малахов решил ее воодушевить. Он уверен, что после такого преображения 70-летняя Назарова получит много предложений от кинорежиссеров и театров.