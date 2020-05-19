«Очень ошиблась в жизни»: Наталья Назарова объяснила, почему так и не завела детей

Наталья Назарова знакома многим зрителям по фильмам «Любимая женщина механика Гаврилова» и «Лекарство против страха». Ей довелось играть с самой Людмилой Гурченко. Она была влюбчивой актрисой, но личная жизнь советской звезды не сложилась. А в 1989 году она попала в больницу после нападения. Из-за черепно-мозговой травмы у нее появились признаки шизофрении. Тогда она потеряла работу в театре и жила впроголодь вместе с матерью.

Недавно Андрей Малахов выяснил, что Назарова живет затворницей в той же однокомнатной квартире, где раньше жила с мамой. Там почти 40 лет не было ремонта. Племянницы раньше навещали родственницу, то теперь даже по телефону общаются с ней очень холодно, так как, по их словам, плотно заняты на работе. В студии передачи «Прямой эфир» Наталья Ивановна встретилась со старыми друзьями и вспомнила о своей нелегкой судьбе.

«Очень ошиблась в жизни. Семью, конечно, хотела, а детей нет — не хотела. Потому что театру принадлежала. Со своим будущим мужем Славой я познакомилась, когда мне было 19 лет. Когда мы уже поженились, поехала в «Иллюзион» одна и там увидела фильм «Это был он». Там он заканчивает жизнь на электрическом стуле. И он действительно был, как бы испытав этот электрический стул. Потом я была в духовной семинарии и монах сказал, что ваш муж — Франкенштейн. Мы развелись, потому что он пил. Любовь я свою так и не встретила», — высказалась Назарова.

«Моя карьера закончилась очень страшно. Из театра просто выжили. Приходили, обувь резали, мои итальянские сапоги, которые я привезла, их порезали, часы мама мне дала, чтобы я не опаздывала, их разобрали, залезли в сумку. Перестали давать звонки на сцену. Надо выходить, а звонка не дали. Когда я не пришла, меня на следующий день отчислили. Это была драма для меня и особенно для мамы. Мы с мамой голодали. У нас не было денег. В общем, когда деньги пришли, я стала покупать», — вспомнила артистка.

Раньше ей даже приходилось петь на рынке, чтобы ей дали еды. Актриса осталась без работы и едва могла прокормить себя и родительницу.