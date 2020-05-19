Однокомнатный ад: 70-летняя Наталья Назарова живет затворницей в нищете

Андрей Малахов в студии «Прямого эфира» рассказал, что соседи актрисы забили тревогу, так как уверены, что она связалась с черными риэлторами.

Наталья Назарова в свое время снималась с самыми красивыми мужчинами страны. К ней также прониклась любовью Людмила Гурченко, с которой они вместе работали на киностудии в Одессе. Однако в 1989 году с актрисой случилось горе. На нее напали и сильно ударили по голове, после чего она стала инвалидом второй группы. Тогда ее уволили из театра. В личной жизни артистка тоже не смогла обрести счастье. С мужем она развелась, а детей так и не завела.

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Редакторы передачи Андрея Малахова недавно проведывали пожилых звезд в период самоизоляции. Они застали Назарову в своей обветшалой однокомнатной квартире на окраине Москвы, в которой не было ремонта с 1982 года. Актриса запустила себя. Она показала полупустой холодильник. Отклеивающиеся обои и вспомнила, как читала поэмы и пела ради, чтобы ей дали еды на рынке. Когда она лишилась работы, то голодала вместе с мамой. «Мы покупали дешевое мясо — обрезки свинины, чтобы не умереть с голоду», — вспомнила звезда.

В студию передачи «Прямой эфир» пришли соседки артистки. Елена Кирдина призналась, что видит звезду кино довольно часто.

«Она ходит в магазин, прогуливается. Однажды я стала свидетелем такой сцены: она сидела на лавочке около подъезда, и к ней подошли какие-то ребята и дали ей подписывать какие-то документы. Подойти к ней просто и сказать: „Наталья Ивановна, будьте осторожны“ нельзя, потому что она ни с кем не общается, живет отстраненно, своей жизнью. Стало страшно, что ее могут обмануть. Я ее помню еще с юности, ходила на ее спектакль „Сталевары“ и фильм „Синяя птица“», — рассказала соседка.

Старшая по дому Надежда Савостина призвала всех, взять артистку под пристальную опеку. Она опасается, что Назарову могут обмануть черные риэлторы. Сама актриса заверила, что никакие бумаги не подписывала. Дом, который достался ей после смерти мамы она завещала своим племянницам.