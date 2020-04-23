Женщина, которая койот: жюри придерживается нескольких версий о Волке в шоу «Маска»

Одним из претендентов на победу в проекте телезрители считают участника в обличье серого хищника.

Самое секретное и интригующее шоу сезона на телеканале НТВ «Маска» подходит к концу. Грандиозный финал проекта пройдет 26 апреля. Среди претендентов на победу – четверо участников, скрывающихся под личинами Льва, Волка, Попугая и Оленя.

Серый зверь является одним из фаворитов шоу. Жюри теряется в догадках – кто же скрывается под маской волка. И в каждом из выпусков признаются – разгадать хищника становится сложнее, поскольку диапазон вокальных данных этого конкурсанта невероятно разнообразен.

«Тот самый случай, когда артист на 100% соблюдает правила этого шоу. У Волка было три потрясных выступлений, и каждый раз этот артист пел совершенно разными голосами», — заметил Тимур Родригез в одном из выпусков шоу.

От первого до последнего выпуска программы жюри высказывало разные версии, кто может скрываться за этим персонажем. Звучали имена Дианы Арбениной, Юлии Савичевой, Сати Казановой, Аниты Цой, Елены Воробей, Риты Дакоты. Филипп Киркоров заверил – он слышал голос Анастасии Стоцкой в одном из выступлений Волка. Валерия высказалась: «Есть два варианта у меня, но я пока не знаю точно, кто из них – либо Юлия Паршута, либо Карина Кокс».

В полуфинальном выпуске «Маски» Юлианна Караулова, которая стала шестым членом жюри, заметила:

«Это не Юля Паршута, судя по подсказкам. Я если честно мало знакома с биографией Карины Кокс, хотя она мне глубоко симпатична, она потрясающе поет и суперпластичный голос и глобально она может все. Но это может быть и Нюша, потому что судя по подсказкам очень похоже, что это она», — высказалась певица.

Кстати, версию с Нюшей судьи выдвигали давно. К тому же, в подсказке Волк поведал о том, что у него есть дети. И по убеждению участника, наследникам нужно давать необычные и яркие имена.

«У детей нашего персонажа очень специфические необычные имена. У Нюши дочку зовут Симба из «Короля льва». У нас была версия Карина Кокс. Я прошерстила весь интернет и не узнала, как зовут ее троих детей», — обратила внимание на состыковки Регина Тодоренко.

А вот Сергей Лазарев, который стал в шоу специальным гостем и тоже выступил под маской – он был Динозавром, которого судьям не удалось рассекретить – заметил в свое время: «По росту очень напоминает Нюшу. По голосу – не совсем».

Для Гарика Мартиросяна Волк является фаворитом. В одном из выпусков проекта шоумен признался: «С каждым новым выступлением он для меня все выше и выше в моей собственной карьерной лестнице шоу. И сейчас он для меня на одном уровне со Львом и с Оленем, а в чем-то даже превосходит».

Как бы то ни было, в финале шоу «Маска» 26 апреля жюри и телезрители узнают не только имя победителя, но и настоящие личности финалистов. Тогда-то и станет ясно, был ли кто-то из судей близок к правде.