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«Это все-таки мальчик»: никто из жюри не смог угадать нового участника шоу «Маска»

В предпоследнем выпуске самого секретного шоу выступил еще один специальный гость.

«Это все-таки мальчик»: никто из жюри не смог угадать нового участника шоу «Маска»
Кадр из шоу "Маска", телеканал НТВ

Финал самого таинственного и интригующего шоу сезона на НТВ – шоу «Маска» все ближе, участников на сцене остается все меньше. Чтобы добавить антуража в конкурс, жюри вновь пригласили специального гостя, которым стала Зайка. Новый персонаж исполнил песню «Притяженья больше нет» группы «ВИА Гра».

Специальный гость. Кадр из шоу "Маска"
Специальный гость Зайка. Кадр из шоу «Маска», телеканал НТВ

Жюри очень долго гадали, кто скрывается в этом ярком розовом костюме. Звучали десятки фамилий: Максим Галкин, Вера Брежнева, Макс Барских, Анжелика Варум, Елена Воробей, Светлана Лобода и еще дюжина вариантов. Судьи даже не сразу пришли к единому мнению насчет пола выступающей Зайки.

«Мне где-то слышалась девочка, а в каких-то моментах мне четко слышался мальчик. Поэтому мы склонны думать, что это все-таки мальчик» — вынесла вердикт Валерия.

Но никто даже близко не подошел к истине. В этот вечер под маской зайки выступила певица Юлианна Караулова.

«Вы знаете, эта жизнь так непредсказуема, что всякое может быть» — ответила певица на предположение о том, что она мальчик.

Юлианна Караулова. Кадр из шоу "Маска", телеканал НТВ
Юлианна Караулова. Кадр из шоу «Маска», телеканал НТВ

Судьи предложили Карауловой присоединиться и стать шестым членом жюри. Напомним, в прошлом выпуске в качестве специальных гостей выступили Человек-Зеркало и Динозавр. Жюри так же не смогли угадать, кто скрывался за этими персонажами.

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