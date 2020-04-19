«Это все-таки мальчик»: никто из жюри не смог угадать нового участника шоу «Маска»

В предпоследнем выпуске самого секретного шоу выступил еще один специальный гость.

Финал самого таинственного и интригующего шоу сезона на НТВ – шоу «Маска» все ближе, участников на сцене остается все меньше. Чтобы добавить антуража в конкурс, жюри вновь пригласили специального гостя, которым стала Зайка. Новый персонаж исполнил песню «Притяженья больше нет» группы «ВИА Гра».

Жюри очень долго гадали, кто скрывается в этом ярком розовом костюме. Звучали десятки фамилий: Максим Галкин, Вера Брежнева, Макс Барских, Анжелика Варум, Елена Воробей, Светлана Лобода и еще дюжина вариантов. Судьи даже не сразу пришли к единому мнению насчет пола выступающей Зайки.

«Мне где-то слышалась девочка, а в каких-то моментах мне четко слышался мальчик. Поэтому мы склонны думать, что это все-таки мальчик» — вынесла вердикт Валерия.

Но никто даже близко не подошел к истине. В этот вечер под маской зайки выступила певица Юлианна Караулова.

«Вы знаете, эта жизнь так непредсказуема, что всякое может быть» — ответила певица на предположение о том, что она мальчик.

Судьи предложили Карауловой присоединиться и стать шестым членом жюри. Напомним, в прошлом выпуске в качестве специальных гостей выступили Человек-Зеркало и Динозавр. Жюри так же не смогли угадать, кто скрывался за этими персонажами.