Мимо: жюри не смогли угадать, кто оказался Человеком-Зеркало и Динозавром в шоу «Маска»

С каждой очередной серией популярного шоу «Маска» интрига только нарастает. И сейчас авторы конкурса решили добавить таинственности и пригласили в программу новых участников. Свои номера представили Человек-зеркало и Динозавр. Они стали специальными гостями шоу и должны были снять маски сразу после своих номеров.

Звездному жюри нужно было отгадать, кто же скрывается за новыми масками. Когда выступил Динозавр, Филипп Киркоров был уверен, что это – Николай Басков. Прозвучала и фамилия Максима Галкина. Но ни та, ни другая версии даже близко не стояли с правдой. «Доисторическим» гостем оказался Сергей Лазарев.

«Это было очень неожиданно! Максимально неожиданно!» — воскликнула Валерия.

Во время выступления второго специального гостя Человека-зеркало Киркоров убеждал коллег – перед ними сияет Жасмин, а Регина Тодоренко уверяла, что это Анна Седокова. Но все судьи вдруг как один согласились с версией, что в ярком костюме – Анна Семенович. Однако, как и в первом случае, в этот раз ни один артист не приблизился к истине. Человеком-Зеркало оказалась Наталия Гулькина, экс-солистка группы «Мираж.