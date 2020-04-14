«Про Оленя догадался, про Панду — тоже»: Мартиросян ответил на вопросы об участниках «Маски»

В седьмом по счету выпуске шоу «Маска» случилось неожиданное – под маской Яйца выступал бывший коллега Гарика Мартиросяна по «Comedy Club» Антон Лирник. Ни Мартиросян, ни остальные члены жюри ни разу не назвали его имя среди возможных вариантов. Подписчики Мартиросяна в «Инстаграме» уточнили у него, как такое возможно, на что юморист ответил:

«Реально не смог! Антон молодец! Круто пел и искусно замаскировался!»

А вот что касается оставшихся участников, то Мартиросян предположил, что за маской Попугая спрятана Наташа Королева, а Оленем является Лариса Долина. Эти версии, кстати, озвучили и другие судьи конкурса.

«Про Оленя догадался, про Панду тоже. Остальных не раскусил пока» — написал Мартиросян в диалоге с подписчиками.

Популярный юморист признался, что у него есть любимчики среди участников шоу – это Лев, Волк и Олень. А также юморист отметил, что ему нравится быть судьей в этом таинственном и невероятно интересном телевизионном проекте. «Это забавно» — написал Мартиросян.

Напомним, что минувший выпуск внес дополнительную интригу в шоу. На проект пришли специальные гости – Человек-Зеркало и Динозавр. Только вот жюри не смогло отгадать, кто скрывается в этих ярких костюмах.