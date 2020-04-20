Звезда «Холостяка» Дарья Хаитметова – о Криворотове: «Иногда ощущение, будто ему не 33 года, а 19»

На ТНТ продолжается одно из самых романтических шоу «Холостяк», в котором стоматолог Антон Криворотов ищет свою любовь. За сердце врача борются 25 девушек и с каждой неделей их становится меньше.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с одной из самых загадочных участниц телепроекта – москвичкой Дарьей Хаитметовой. Девушка рассказала нам об интригах на шоу, о своей необычной профессии и о Криворотове, разумеется.

— Даша, вы окончили Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева. Работаете по профессии?



— Перед тем, как пойти на шоу, я с коллегами закончила научный проект во всероссийском научно-исследовательском институте авиационных материалов, темой которого было — создание самовосстанавливающихся материалов. До этого я получила магистерскую степень и решила, что очень устала после шести лет учебы, потеряла мотивацию и что не пойду в аспирантуру, а также по окончании научного проекта уволюсь с работы. Поэтому сейчас я занимаюсь только моделингом.

— Некоторые выпускники вузов не хотят идти работать в научные сферы, так как там маленькие зарплаты. Вам хватает?



— В России в научной сфере действительно маленькие зарплаты, но мне во время учебы в магистратуре повезло попасть в военно-авиационный институт на работу на полставки, где зарплаты существенно выше, чем, например, в институтах РАН, в одном из которых я выполняла бакалаврскую работу.

Зарплаты там для студентов не хватило бы, наверное, даже на проезд, поэтому я со времен третьего курса подрабатывала моделью, снималась в рекламе, на чем зарабатывала гораздо больше, хоть и не занималась этим никогда серьезно, просто везло со съемками. В прошлом году я поняла, что страдать от нехватки денег из-за желания работать в науке и разрываться между учебой, работой в лаборатории и заработком денег больше не хочу. Тем более, в научной сфере я постоянно сталкивалась с неким высокомерием и снисходительностью от профессоров, потому что они считали, что красивая девушка не может быть умной, и мне приходилось постоянно кому-то что-то доказывать.

А индустрия красоты всегда принимала меня с распахнутыми объятиями, поэтому я предпочла сейчас именно ее. Хочу продолжить учебу и работу в науке, когда обрету финансовую стабильность, да и вообще когда нижние блоки моей пирамиды Маслоу будут достаточно крепкими.

— Зачем вы пришли на шоу «Холостяк»?



— Не буду говорить громкие фразы про поиск любви, хотя теперь считаю и знаю, что на проекте по-настоящему влюбляются. Одной из причин было желание избавиться от страха перед камерами, узнать о том, как все происходит на таких телешоу, потому что меня это интересовало каждый раз, когда я смотрела в детстве какие-то телешоу.

Мне вообще нравилось смотреть «Последнего героя» и комедийную анимационную пародию на него «Остров отчаянных героев». Хотелось еще испытать вою интровертность, закалить характер, ведь со стороны шоу выглядело как жизнь в лагере, а я в детстве ненавидела лагеря, это максимально дискомфортно для меня.

— Чем вас восхитил Антон Криворотов, а чем, наоборот, расстроил?

— Мне нравится, что он может быть непосредственным, иногда ощущение, будто ему не 33 года, а 19. У меня никогда не было молодого человека старше 25 лет, мне неинтересны романтические отношения с кем-то старше меня, поэтому это однозначно плюс.

— Многие девушки невзлюбили Барбару Пино и Лизу Адаменко, видят в них главных конкуренток за сердце Антона. А какие у вас с ними сложились отношения?

— Я заметила, что на проекте некоторые участницы начинают себя вести как пятиклассницы в лагере, устраивают кому-то козни, выводят на конфликт, все время обсуждают, кому и что сказал Антон. Но мне все же хотелось бы на шоу испытывать именно романтические чувства, ведь это самое «романтичное шоу страны», а не агрессию, зависть и соперничество.

В общем, желания пойти и «разобраться» с соперницей у меня не возникает. Наоборот, как и в школе, лагере, мне постоянно хочется поддерживать того, кто расстроен, того, кого обижают. Тем более, я очень трепетно отношусь к своему душевному равновесию, а оно пошатнется, если я буду акцентировать внимание на отношении Антона к другим. На проекте уделяю внимание тем, с кем сложились дружеские отношения, остальное игнорирую.

— С кем из девушек вы совсем не поладили на проекте?

— Единственными, кто пытался втянуть меня в скандал на проекте — были Карина Фомбо и Вика Маснюк, поэтому, наверное, с ними.

— Одолевают ли вас хейтеры в соцсетях? Что самое смешное написали?

— В соцсетях меня одолевают поклонники, которые дарят мне внимание и любовь, и отвечаю я им тем же. Самое смешное, что писали в комментариях, так это то, что у меня «типичная внешность жены кого-то из «Блэкстара», я очень смеялась. Мне повезло, что моя аудитория в соцсетях понимает юмор и поддерживает, столько мемов потом было.

— Настолько сильно кризис ударил по вашему кошельку уже сейчас? Вас коснулось сокращение на работе? Есть ли у вас кредиты, которые надо выплачивать?



— Мои основные затраты увеличились примерно процентов на двадцать, а дальше будет еще хуже, даже думать об этом страшно. Благо, у меня есть накопления, которые сейчас послужили подушкой безопасности. Кредиты я никогда не брала и брать не буду, для меня это странное явление.

— Чем занимаетесь на самоизоляции дома? Посоветуйте нашим читателям интересные фильмы и сериалы.

— Я постоянно сижу за компьютером и играю в игры. Раньше была полностью сосредоточена на учебе и работе, поэтому пропустила много интересных релизов, так что сейчас счастлива снова окунуться в этот мир. Очень советую поиграть в Outlast любителям ужастиков и острых ощущений. Вообще для меня игры и фантастика – это то, что полностью забирает меня из реального мира, и я переношусь из третьего дня карантина сразу в десятый.

Из сериалов советую посмотреть «Убивая Еву», главная героиня сериала настолько покорила меня, что я жду не дождусь нового сезона. Из фильмов советую фильм «Хорошее время» с крутой электронной музыкой и идеальным кастом. После просмотра «Паразитов», все начали уделять и признавать корейский кинематограф, поэтому очень советую посмотреть фильм «Пылающий», снятый по роману Мураками, и «Служанку» от режиссера «Олдбоя».