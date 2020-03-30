«Встречалась с нищебродом»: звезда шоу «Холостяк» Карина Фомбо — об отношениях до проекта

Девушка призналась, что до прихода на проект у нее было несколько серьезных связей.

В очередном, пятом по счету выпуске самого романтического телепроекта сезона на ТНТ «Холостяк» из борьбы за сердце Антона Криворотова выбыла Карина Фомбо. Девушка отметилась чередой скандалов и сплетен, за что и поплатилась — в финале выпуска ей не досталось и розы от холостяка. Несостоявшаяся невеста призналась порталу Teleprogramma.pro, что до проекта у нее были серьезные отношения с противоположным полом, и не одни.

«В последних я попыталась сделать из бродяги человека. Зацепилась за «красоту души». Встречалась с нищебродом. Многие ролики в «Инстаграме» были связаны именно с этой ситуацией. Но потом поняла, что лучше оставить человека и вкладывать силы в себя. Ведь нищеброд в переводе значит «нищий бродяга», — поделилась опытом девушка.

Карина подчеркнула: ей важно быть счастливой женщиной, а не «ломовой лошадью». И «холостяк» Криворотов смог ее удивить за время ее недолгого пребывания на шоу: когда вызвал на диалог, во время которого подарил первую розу. Девушка вспомнила, что это было не просто мило и приятно, но и безумно красиво.

На проекте, напомним, по-прежнему остается десять участниц. После того как Карина Фомбо осталась без розы и уехала с виллы, вернулась Барбара Пино. Мулатка осталась под впечатлением от романтического свидания с Антоном Криворотовым и решила продолжить борьбу за его сердце.