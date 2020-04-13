Кошмар любого холостяка: Роза Сябитова сняла оригинальный видеоролик

Телеведущая готова пойти на все, лишь бы все люди нашли свои половинки.

Самоизоляция для многих звезд шоу-бизнеса стала отличной возможностью найти себя в чем-то новом и показать своим поклонникам невиданные ранее таланты. Так главная сваха России Роза Сябитова начала собирать пазлы, заниматься мини-гольфом, не выходя из квартиры, а также приводить в порядок приусадебное хозяйство. Но на этом женщина не остановилась и выложила в свой официальный аккаунт в Instagram новый видеоролик, достойный стать заставкой к какому-нибудь высокобюджетному блокбастеру.

Наша героиня показывает себя в роли кошмара любого холостяка, которая бросает все дела по работе в саду, когда узнает, что есть еще в мире неженатые красавцы.

Поклонники телезвезды оценили ее новое творчество и похвалили актерские навыки, а кое-кто даже аккуратно поинтересовался: а почему же при таких навыках Сябитова сама до сих пор не замужем? Но позже этот комментарий таинственно исчез.