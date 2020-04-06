Участница «Холостяка» Виктория Маснюк: «На проекте я подружилась с Кариной Фомбо, Барбарой Пино и Лизой Адаменко»

На ТНТ продолжается один из самых романтических проектов «Холостяк». На этот врач известный стоматолог Антон Криворотов ищет свою любовь.

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с участницей шоу Викторией Маснюк о проекте и, конечно, коронавирусе.

— Зачем вы пришли на проект «Холостяк»? Не смущает ли вас тот факт, что мужчина должен бороться за девушку, а не наоборот?

— Я пришла на проект для того, чтобы прочувствовать, каково это – знакомиться вслепую. Я никогда не боролась за мужчину, и в данной ситуации – это хорошая школа для меня.

— С кем не поладили на проекте? Какие случались конфликтные ситуации?

— Были девочки, с которыми я не ладила, но в течение некоторого времени мы узнавали друг друга лучше и мнение каждый раз менялось. Зато я подружилась с Сапият Ахмедовой, Кариной Фомбо, Барбарой Пино и Лизой Адаменко.

— Вы были моделью до проекта. Сейчас, когда проект идет в эфире, ваша востребованность подросла?

— Да, я была моделью до проекта, сейчас ничего не изменилось. Кстати, недавно предлагали участие в «Доме-2». Но я пока ответ не дала. В данный момент у всех кризис из-за COVID-19…

— Как на вашем кошельке отразилась пандемия коронавируса?

— Естественно, никаких больше кастингов. Чувствую, я похудею скоро из-за пандемии коронавируса. Но есть много работы, которую я откладывала. В данный момент могу уделить этому внимание!

— Как защищаетесь от заразы? Соблюдаете ли карантин? Чем занимаетесь дома, чтобы не сойти с ума?

— Я сижу дома, изучаю иностранные языки, читаю книги, смотрю новости, звоню родственникам по скайпу. Иногда посещаю подругу, она живет очень близко. Мы вместе смотрим фильмы, играем в приставку, медитацией занимаемся.