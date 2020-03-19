«Преследуете коммерческие цели»: Диденко прошла проверку на детекторе лжи

Екатерина Диденко стала общероссийской знаменитостью за один вечер. Муж девушки-фармацевта Валентин в качестве сюрприза высыпал в бассейн сухой лед в большом количестве во время вечеринки в честь ее дня рождения. Гости стали в него прыгать. В итоге три человека погибли, включая самого Валентина. Однако не из-за трагедии Аптечный Ревизорро, как себя называет Екатерина, получила известность. Общественность была шокирована поведением вдовы, которая стала записывать свои слезы на камеру, а потом в «Инстаграме» показала, как рассказала детям, что их отца нет в живых.

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Многие обвинят Диденко в хайпе на смерти мужа и друзей. Более того, появились слухи, что девушка повысила цену на рекламу в своем аккаунте. После трагедии число ее подписчиков увеличилось на полмиллиона. Ранее Екатерина рассказала подробности случившегося на передаче «Пусть говорят». А теперь она снова появилась на телевидении. На этот раз блогер стала героиней передачи «На самом деле». Она рискнула пройти детектор лжи.

Ведущий Тимур Еремеев поинтересовался, зачем Диденко записала видео, где с детьми на руках шагает к окну, будто хочет прыгнуть. Он посчитал, что таким образом девушка ищет эпатажности и хочет привлечь к себе внимание. Сама героиня пояснила, что пыталась ответить хейтерам, которые обвиняют ее в смерти мужа. «Я делаю это, чтобы они заткнулись», — высказалась она. «Жизни детей на данном видео ничего не угрожает», — уточнила Екатерина.

«Я привыкла делать контент, я привыкла общаться с аудиторией», — объяснила она. Девушка заверила, что ничего не знала о сюрпризе мужа. Более того, она пояснила, что не предотвратила трагедию, так как не знала, какое количество сухого льда высыпали в бассейн, а потом все происходящее воспринималось как шутка, пока прыгнувший в бассейн мужчина не посинел. В студию пришла блогер Елена Санжаровская, которая была поражена произошедшим. Она уверена, что Екатерина знала про сухой лед и сама придумала затею с ним и бассейном.

Также Елена заверила, что ее коллега повысила стоимость на рекламу. Сама Диденко опровергла эту информацию. «Я пока не готова продавать рекламу», — пояснила она. Представитель компании по продаже сухого льда Дмитрий Ерохин рассказал, что покупатели, в том числе и муж Диденко, были предупреждены, что сухой лед опасен. Валентину сказали об этом два менеджера и курьер, который доставил товар.

«Это была уже вторая покупка. Он приобрел в ноябре 2019 первую партию. Он сказал, что неоднократно покупал сухой лед и обо всем знает», — сказал мужчина.

Роман Устюжанин задал решающие вопросы Екатерине. Оказалось правдой то, что девушка не знала о сюрпризе и не собиралась привлечь таким образом спонсоров. Также полиграф показал, что блогер не повышала цены на рекламу. «Правда, что вы пытаетесь преследовать коммерческие цели, пытаетесь монетизировать то, что произошло?» — поинтересовался эксперт. Диденко ответила отрицательно. «Это ложь. Вы однозначно преследуете монетизацию. Более того, раньше вы честно признались, что преследуете коммерческие цели», — пояснил Устюжанин. В конце передачи девушка разрыдалась. Детектор лжи показал, что она любила мужа и искренне по нему скорбит.