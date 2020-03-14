«Теперь нет папы»: «аптечный блогер» Диденко рассказала дочери о смерти отца

Блогер-миллионник Екатерина Диденко рассказала четырехлетней дочери о смерти папы. Напомним, Валентин погиб в конце февраля во время празднования 29-летия супруги: для эффектности мужчина добавил в бассейн сухой лед, который и стал по итогу причиной гибели сразу нескольких человек.
Долгое время овдовевшая Диденко не знала, как сказать дочери и сыну, что папы больше нет. Екатерина отмечала, что ее дети слишком маленькие, чтобы узнать правду. В эфире передачи «Пусть говорят» также потерявшая мужа Юлия Доренко советовала провизору открыть малышам правду, но сделать это максимально деликатно.
В пятницу, 13 марта, Екатерина набралась-таки смелости и рассказала дочери о том, что папы больше нет. Произошло это во время приема у психолога, куда Диденко привела дочь, чтобы обезопасить ту от шока.
«Она немного поплакала, спрашивала, когда он придет. Мы пересмотрели с ним фотографии, а спустя полчаса она уже танцевала. Наверно, она не до конца все осознала, маленькая еще», — акцентировала внимание подписчиков в Instagram она.
Сыну сообщить о том, что Валентина больше нет, Катя не смогла. Она рассудила, что для таких известий мальчик еще слишком мал. Четырехлетняя Настя уже после сообщений про папу начала интересоваться и смертью дедушки. Выслушав родительскую версию, девочка заявила: «У бабушки нет дедушки, а у меня теперь нет папы».