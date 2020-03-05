«Аптечного блогера» Екатерину Диденко обвинили в неправильном оказании первой помощи

В программе «Док-ток» Ксения Собчак обсудила с экспертами трагедию с сухим льдом в бассейне.

В последние дни февраля российский сегмент Интернета потрясла жуткая история с погибшими в бассейне на дне рождения блогера Екатерины Диденко молодыми людьми.

Ксения Собчак пригласила девушку и некоторых ее друзей в программу «Док-ток» с целью разобраться, что происходило в первые мгновения после того, как сухой лед высыпали в воду. Для этого авторы шоу сняли постановочное видео по рассказам виновницы торжества Диденко.

Блогер пояснила, что дольше всех пробыл в том злополучном бассейне автор рокового сюрприза, ее муж Валентин, который впоследствии скончался. Она пыталась помочь ему и долго делала непрямой массаж сердца, пока ждала прибытия скорой помощи.

Однако эксперт, находящийся в телестудии, обвинил ее в большой ошибке. Дело в том, что пострадавшие надышались углекислым газом, концентрация которого в результате химической реакции оказалась смертельно опасной.

«Вы сертифицированный специалист. Вы не самоучка, не по блогам учились. Вы должны были понимать, что у людей идет гиперкапния [отравление угарным газом]. Сердце-то у них билось, а смысл делать массаж сердца на бьющемся сердце? А вот при гиперкапническом состоянии надо было кислород дать людям в легкие», — объяснил Эдуард Туманов, судмедэксперт. «Почему вы его не проводили?» — задал главный вопрос специалист.

Екатерина Диденко по образованию провизор. И именно этот факт вызвал шквал критики в ее сторону от интернет-сообщества. Девушка обязана была знать, к чему приводит подобный химический эксперимент, но не помешала своему мужу его провести. Как утверждает сама Екатерина, она не знала, что Валентин готовит такой «сюрприз».