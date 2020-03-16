«Чего хотят хейтеры»: «аптечный блогер» Диденко запугала подписчиков игрой на камеру

Ставшая известной после трагической вечеринки с сухим льдом Екатерина Диденко запугала пользователей Сети загадочным видео. После того, как на дне рождения девушки трагически погибли три человека, Диденко регулярно подвергается критике в социальных сетях. Мать двоих детей обвиняют в хайпе и желании нажиться на собственном горе.

В очередной раз, не выдержав травли, Диденко решила дать хейтерам ответ. В Instagram, где, к слову, набралось уже больше 1,5 миллиона подписчиков, блогер разместила провокационное видео, на котором она берет на руки маленьких дочку и сына, а затем встает с ними на подоконник. К счастью, на этом провокативное поведение девушки завершилось.

«Чего хотят хейтеры», — сопроводила она кадры подписью.

Позже Диденко вновь вышла на связь и заявила, что ее оппонентам все же не стоит ждать от нее глупых поступков. Мать двоих детей по-прежнему считает себя невиновной в случившемся, но подробности трагедии рассказать не может, поскольку подписала документ о неразглашении.

«Прежде чем вешать ярлыки на людей, дождитесь результатов следствия, а не читайте паблики, у которых бурная фантазия и которым пофиг на чувства людей», — призвала она быть благоразумными.