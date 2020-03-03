«Рубцы от подтяжки лица»: экс-возлюбленную Прохора Шаляпина разоблачили на детекторе лжи

Как известно, летом 2019 года разгорелся скандал, когда бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина Татьяна Гудзева заявила, что беременна от певца. На тот момент обаятельный артист встречался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Как позже выяснилось, он действительно изменил пианистке, но вот ребенка признавать отказался. Несмотря на это, Татьяна записала сына на Прохора в документах.

Недавно певец нашел себе новую избранницу. Теперь он строит отношения с 40-летней бизнесвумен из Канады. Они вместе зимой отдохнули на Маврикии. Однако Гудзева на днях снова пришла на передачу «На самом деле» Девушка заявила, что Шаляпин к ней приходил 14 февраля с букетом цветов. Она думала, что артист хочет с ней помириться, но все якобы закончилось побоями. Девушка показала синяки и кровоподтеки на шее и лице.

«Я считаю, что он выпил лишнего, потому что начал говорить о том, что не стоило говорить: о моих прошлых отношениях, про каких-то мужчин, началась ревность с его стороны. Я просила его успокоиться. Он меня не слушал. Началась перебранка. Я начала его тоже попрекать, потому что увидела в Интернете, что он нашел себе новую женщину в возрасте. Я была напугана, потому что в соседней комнате спал сын», — поделилась Гудзева.

По словам девушки, она стала прогонять певца и порвала его фирменную футболку. Татьяна заявила, что это разозлило Прохора, после чего он якобы стал бить ее по лицу. В качестве доказательств девушка предоставила аудизапись с телефона, на которой слышны ее крики и угрозы Шаляпина. Пришел в студию и сам артист. Он заверил, что не умеет драться и не прикасался к бывшей возлюбленной. Более того, певец заверил, что тогда его не было в Москве. Он отдыхал со своей новой в избранницей. Аудиозапись молодой человек назвал смонтированной и обвинил Татьяну в зависти. «Синяки настоящие», — отметили эксперты в студии, после показаний Татьяны.

Редакторы передачи пригласили на передачу детектива, который провел расследование. Ему удалось выяснить, что 14 февраля Гудзева возвращалась домой из аэропорта и не была с Прохором. Певца тогда в Москве не было. Как удалось выяснить Эрнесту Асланяну, девушка тогда вернулась из Баку, где провела около недели.

«Татьяна находилась в Баку в очень дорогой клинике, ее оперировал очень дорогой пластический хирург. С 4 по 14 февраля она находилась там», — пояснил детектив. Медик присутствовал в студии.

Пластический хирург Алексей Гарильченко подтвердил, что на лице и шее Татьяны видны следы травмы, но не от побоев. «На фото в профиль очень хорошо видно — в предушной области маленькие рубцы, аккуратненько, чистенько все сделано. При травмах такие деликатные рубцы — редкость. Обычно они появляются при подтяжке лица. Такие рубцы от подтяжки лица», — высказался эксперт. Он также считает, что Гудзева сделала процедуру, которая способствует четкому овалу лица. На фото медик заметил дренажную трубку в теле девушки, которую обычно ставят после подобных процедур. Проверка на детекторе лжи показала, что Шаляпин никогда не избивал экс-возлюбленную.