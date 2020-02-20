«Очень не любит, когда его забывают»: экстрасенс Кинжинов предсказал появление Шаляпина на ТВ

Финалист «Битвы экстрасенсов» заявил, что в ближайшее время 36-летний певец расстанется с очередной своей женщиной.

Таролог Александр Кинжинов предсказал скорый скандал с участием 36-летнего исполнителя Прохора Шаляпина. Напомним, недавно стало известно, что певцу удалось наладить личную жизнь. После расставания с Виталиной Цымбалюк-Романовской Шаляпин некоторое время был одинок.

Сейчас знаменитость встречается с миллионершей из Канады — с ней он познакомился в Америке. В прессе даже появлялись забавные парные снимки, где Прохор, одетый в толстовку с миньоном, держит за руку новую возлюбленную.

Финалист «Битвы экстрасенсов» Кинжинов заявил: новые отношения Шаляпина не продлятся долго. 40-летняя бизнесвумен Татьяна привлекла Прохора не своим внутренним миром, а, как обычно это и бывает с певцом, деньгами. Однако просуществовать «любви» долго не суждено, считает экстрасенс, в скором времени мужчина и женщина расстанутся, а влюбленность окажется очередным пиар-ходом.

«Он очень не любит, когда про него забывают. Сплетни, скандалы, слухи, грязь — эти образы Таро четко отобразили. То есть с уверенностью можно сказать, что скоро мы снова будем публично наблюдать за выяснением отношений на популярных ток-шоу, читать статьи с копанием в грязном белье и быть свидетелями прочего, как говорят в народе, треша», — пояснил Кинжинов.

Отметим, что недавно Шаляпин вернулся из Америки в столицу и приступил к работе. Прохор активно планирует гастроли на Украине и в Белоруссии.