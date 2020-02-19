Павел Воля, Тимур Батрутдинов и другие резиденты Comedy Club поедут в Дубай

Comedy Club был основан участниками различных команд КВН. Вот уже почти 15 лет зрители не устают смеяться над шутками резидентов шоу. Павел Воля за минувшие годы не поправился ни на грамм, но стал семьянином. Он женат на Ляйсан Утяшевой, с которой воспитывает двоих детей. А вот Тимур Батрутдинов остается холостяком, ищущим себе невесту. Юмористов объединяет не только дружба и любовь к сцене, но и ежегодные совместные путешествия.

Ранее фестиваль Comedy Club уже покорял Юрмалу, Казань, Сочи и Ереван. На этот раз Павел Воля сменит климат Майами, где он недавно отдохнул, на жаркий Дубай. Этот город на Ближнем Востоке знаменит башней Бурдж-Халифа, огромными торговыми центрами и отелем в виде парусника, в котором каждый год отдыхают российские звезды. На этот раз там побывают группа USB, Батрутдинов, Демис Карибидис, Андрей Скороход.

Новый фестиваль Comedy Club обещает быть безумным, крутым, роскошным и не менее шумным, чем все предыдущие. Он пройдет 2 и 3 апреля при поддержке Дубайской корпорации туризма. А те, кто не сможет приехать на знаменитое побережье и познакомиться с резидентами, смогут посмотреть спецвыпуски Comedy Club из Дубая на телеканале ТНТ.