Пресс на зависть: Утяшева сделала совместное фото с Павлом Волей на пляже

Телеведущая даже на отдыхе в США не забывает устраивать себе тренировки.

Ляйсан Утяшева в прошлом году стала больше интересоваться модой. Бывшая гимнастка теперь является частой гостьей светских мероприятий и не боится экспериментировать с имиджем. Недавно телеведущая сделала каре и покрасила волосы в светло-коричневый оттенок. Также порой она носит парики, чтобы выглядеть по-разному. Сейчас звезда сопровождает мужа Павла Волю в гастрольном туре по США.

Влюбленные успели побывать в Нью-Йорке и Майами. Примечательно, что даже на отдыхе Ляйсан регулярно устраивает себе тренировки. Так, на новом фото она предстала в спортивном топе и лосиных на пляже. Телеведущая позировала с супругом сразу после пробежки. Наряд позволил ей похвастаться подтянутой фигурой и стальным прессом. Один из кадров она исказила, чтобы показать «резко растолстевшего» Волю. По ее мнению, именно так бы они выглядели, если бы задержались в Америке на шесть месяцев.

«Ожидание и реальность. Так могло было быть, если бы мы задержались в Америке на полгода. Но сегодня не об этом. В Miami мы старались каждое утро бегать с детьми по песку. Да — сложно, да — непривычно, с ветерком не пробежишься», — рассказала Ляйсан.

Она пояснила, что давно выработала для себя особую технику бега по песку. Поклонники восхитились звездной парой. Никто не поверил, что юморист может располнеть. «Безумно красивые!», «Какая фигура», «Позитивная семья», Наконец-то Павел поправился«, «Вы просто чудо какие классные!» — прокомментировали пост подписчики.