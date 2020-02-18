«Близняшки нравятся, расовая карусель»: Батрутдинов признался в своих сексуальных предпочтениях

Известный юморист и шоумен никак не может встретить вторую половинку, но время зря не теряет.

Комик Тимур Батрутдинов в интервью своему товарищу Даниле Поперечному рассказал о своих сексуальных предпочтениях. По его словам, он никак не может встретить даму сердца, поэтому сейчас ведет достаточно разгульный образ жизни.

«Я как раз на той стадии, что не выделяю самый безумный секс. Какое-то время я выбирал необычные места. Длинные набережные. Внезапность. Подошла девушка помыть посуду, а ты тут. Близняшки нравятся, расовая карусель. Это то, о чем я мечтал, будучи советским ребенком». Тимур Батрутдинов

Как отметил шоумен, он хочет уже наконец остепениться. Мечтает встретить такую девушку, которая будет для него и хорошей любовницей, и любящей супругой его будущих детей. Пока же, как выразился Батрутдинов, он находится в какой-то «бездонной корзине секса».

По словам Тимура Батрутдинова, в его жизни ранее случались бурные романы с девушками. Причем, как он заверил, он никогда не изменял своим возлюбленным. Его отношения с дамами сердца всегда строятся на доверии. Также он отметил, что старается поддерживать физическую форму, активно занимается спортом, ведет здоровый образ жизни.

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Отметим, что Батрутдинова одно время активно сватали фанаты за певицу и телеведущую Ольгу Бузову, его давнюю подругу. Пара часто появлялась вместе. Позже они пояснили, что всего лишь близкие друзья и никакого романа у них нет. В то же время они часто вместе проводят время. Правда, сейчас в жизни звезды появился любимый мужчина блогер Давид Манукян. Судя по всему, встречаться с Батрутдиновым они стали реже.