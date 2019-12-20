Замерзну, но укладку не испорчу: на какие жертвы идут Лолита и Сергей Жуков в новогодних съемках

Второй день съемок новогодней ночи на Первом канале проходил около метро ЦСКА. На фоне арены «Мегаспорт» свои композиции записали «Руки вверх» и Лолита.

Мы продолжаем знакомить наших читателей с работой Первого канала по созданию «Новогодней ночи на Первом». В этот раз на съемки приехали Лолита Милявская и Сергей Жуков.

Как и накануне, на улице шел снег с дождем, дул холодный московский ветер. Но на фоне темного неба и нескольких десятков артистов массовки, операторов и статистов, сразу можно было заметить Лолиту.

Она единственная стояла с непокрытой головой – чтобы не портить укладку. Певица была одета в легкую демисезонную куртку, но не подавала вида, что ей холодно. Все то время, пока шел процесс записи выхода Сергея Жукова, дисциплинированно стояла в стороне и ждала своего выхода.

Гримеры и другие члены съемочной группы с уважением отмечали прекрасную форму, в которой находится Лолита.

«Выглядит, прям, как в телевизоре», — отметил кто-то из осветителей.

«Ты тоже заметил?» — ответил ему коллега.

А Жуков в перерывах между дублями кутался в теплый плед, но это не очень помогало. «Ну и ветер», – пожаловался он окружавшим его телевизионщикам.

Осветители ходили по съемочной площадке за поющим Сергеем Жуковым: один катил тяжеленный трехметревый штатив с софитом, а второй – большой светоотражающий экран.

Ассистенты режиссера просили гулявших вокруг мамочек с детьми не пускать на съемочную площадку своих чад. Хотя бы из-за безопасности.

Сергей Жуков несколько раз прошелся перед камерами вместе со скачущими вокруг него от радости студентами из массовки. Выразительно смотрел в камеру, когда режиссер попросил сделать дубль для крупных планов.

Ну, а затем на площадку вызвали Лолиту, и за спинами артистов, с крыши стадиона, пиротехники запустили фейерверк. И тут уже стали радоваться все – от детей до работников соседнего гипермаркета, принимавших фуры с товаром.

Лолита развеселила всех!

Огромная надувная Луна подсвечивала широкую площадь около стадиона. Уличные фонари и специфическая московская иллюминация создавали ощущение праздника.

Но через пару минут съемки номера закончились. Режиссер поблагодарил всех, продрогшие Лолита и Сергей Жуков побежали греться в грим-палатки, а многочисленные мамочки с детьми продолжили прогулку.