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Жуков в новом клипе превратился в зомби и обошел Майкла Джексона

Новый клип «Руки вверх!» снят в стиле фильмов ужасов - специально к Хэллоуину.

Жуков в новом клипе превратился в зомби и обошел Майкла Джексона
Сергей Жуков в роли зомби. Фото: пресс-служба группы «Руки вверх!»

Сергей Жуков решил удивить свою аудиторию. В новом клипе группы «Руки вверх!» зрители увидят толпы зомби, экшн и кровь. Видео на песню «Я больной тобой» музыкант решил снять в стиле настоящих голливудских хорроров. 

Клип снят в стиле хоррор
Клип снят в стиле хоррор. Фото: пресс-служба группы «Руки вверх!»

«Возникла идея положить на нашу позитивную добрую музыку видеоряд, в котором зомби поедают людей, и добавить немного юмора, много экшна и необычную лавстори. Мы снимали этот клип двое суток, по 20 часов в день. Бюджет клипа получился очень приличным, но это того стоило!» — рассказал Жуков. 

В ролике снялись Катерина Шуле и Елисей Бендас, а также популярные блогеры Андрей Борисов и Елена Сажина. По сюжету, именно на последних нападают зомби.

Кстати, в числе героев оказались и дети Сергея Жукова. Вели они себя, как полагается детям: сын артиста Энджел утащил со съемок бутафорскую руку. 

Сын артиста забрал с слбой руку
Сын артиста забрал с собой руку. Фото: пресс-служба группы «Руки вверх!»

Постановщиком ролика выступил известный клипмейкер Александр Игудин. Это уже его двадцатое видео для группы. При этом — самое дорогостоящее: в ролике снялись более пятидесяти танцоров. Как утверждают создатели видео, в знаменитом «Триллере» Майкла Джексона было меньше. 

В клипе сняли более 50 танцоров
В клипе сняли более 50 танцоров. Фото: пресс-служба группы «Руки вверх!»

Интересно, что специально для ролика хореограф Сергей Мандрик создал запоминающийся танец. Жуков убежден, что его легко будет повторить и взрослым, и детям. Так что уже в ближайшее время можно ожидать челленджа с танцем из нового хоррор-клипа «Руки вверх!»

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Тэги:

группа «Руки вверх!»зомби-хоррорклипМайкл Джексонновая песняСергей ЖуковХэллоуин
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Жуков в новом клипе превратился в зомби и обошел Майкла Джексона
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