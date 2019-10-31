Жуков в новом клипе превратился в зомби и обошел Майкла Джексона

Сергей Жуков решил удивить свою аудиторию. В новом клипе группы «Руки вверх!» зрители увидят толпы зомби, экшн и кровь. Видео на песню «Я больной тобой» музыкант решил снять в стиле настоящих голливудских хорроров.

«Возникла идея положить на нашу позитивную добрую музыку видеоряд, в котором зомби поедают людей, и добавить немного юмора, много экшна и необычную лавстори. Мы снимали этот клип двое суток, по 20 часов в день. Бюджет клипа получился очень приличным, но это того стоило!» — рассказал Жуков.

В ролике снялись Катерина Шуле и Елисей Бендас, а также популярные блогеры Андрей Борисов и Елена Сажина. По сюжету, именно на последних нападают зомби.

Кстати, в числе героев оказались и дети Сергея Жукова. Вели они себя, как полагается детям: сын артиста Энджел утащил со съемок бутафорскую руку.

Постановщиком ролика выступил известный клипмейкер Александр Игудин. Это уже его двадцатое видео для группы. При этом — самое дорогостоящее: в ролике снялись более пятидесяти танцоров. Как утверждают создатели видео, в знаменитом «Триллере» Майкла Джексона было меньше.

Интересно, что специально для ролика хореограф Сергей Мандрик создал запоминающийся танец. Жуков убежден, что его легко будет повторить и взрослым, и детям. Так что уже в ближайшее время можно ожидать челленджа с танцем из нового хоррор-клипа «Руки вверх!»