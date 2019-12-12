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«Отмечу Новый год по-настоящему!»: Глюкоза рассказала о планах на праздники

Певица решила отложить концерты и уделить время семье.

«Отмечу Новый год по-настоящему!»: Глюкоза рассказала о планах на праздники
Глюкоза. Фото: Веленгурин Владимир/Архив "КП"

Как всем давно известно, «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Если верить этой народной мудрости, то у Натальи Ионовой в 2020 году все будет просто великолепно, ведь встретить его она планирует с большим размахом. Как рассказала певица порталу Teleprogramma.pro, грандиозное путешествие она планирует начать на волшебном острове Маврикий вместе с семьей, а после перебраться в Кейптаун, что в Южной Африке, дабы продолжить веселиться. Как отметила певица, каникулы у ее детей начнутся уже в конце декабря, поэтому работу на новогодних корпоративах пришлось отменить, заменив ее ударными дозами отдыха.

«В этом году у меня очень загруженный декабрь, и я решила отметить Новый год по-настоящему», — рассказала Наталья Ионова.

Также певица рассказала историю о своей дружбе с московским зоопарком, как оказалось, туда из квартиры Глюкозы часто переезжают хомяки и аквариумные рыбки, а недавно туда же перебрался и попугай Ара по кличке Роза. По словам певицы, там птице будет лучше, тем более, что попугаи привыкли жить парами.

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ГлюкозаНаталья ИоноваНовый год
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«Отмечу Новый год по-настоящему!»: Глюкоза рассказала о планах на праздники
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