Бузова и Батрутдинов позволили себе открытый флирт на глазах участников «Плана Б»

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов устроили открытый флирт на глазах всех участников шоу «План Б», чем неприятно удивили кандидатов и кандидаток на их сердца. Так, после очередного дня свиданий и Тимур, и Ольга прибыли на мужскую виллу, чтобы развлечься, пообщаться и в целом неплохо провести время. Сразу несколько человек открыто заявили о своем желании пообщаться с главными героями наедине.

Однако каково же было удивление претендентов и претенденток, когда в середине вечера Ольга пригласила Тимура на медленный танец. В качестве аккомпанемента Бузова предпочла одну из своих песен. Чуть позже и вовсе выяснилось, что еще в начале дня Бузова высказала Батрутдинову свое негодование по поводу количества их общения — мужчина и женщина стали меньше уделять внимания друг другу, переключившись на контакт с другими.

Авторы реалити рассказали Teleprogramma.pro, что столь откровенный флирт Ольги и Тимура не понравился некоторым девушкам и парням. Как именно ребята высказали свое негодование, станет известно позже. Однако многие отмечают, что любая, даже мимолетная встреча двух звезд оборачивается появлением особой теплоты между ними.