«Там должна быть я с моими харизмой и талантом»: Бузова планирует поездку на Евровидение

Исполнительница хита «Мало половин» дала заключительный концерт программы «Под звуки поцелуев» в Москве и пообещала, что следующий трек на английском запишет уже для европейского конкурса.

Концерт в «Известия Hall», состоявшийся 14 ноября, Ольга Бузова запомнит на всю жизнь. Это заключительное шоу программы «Под звуки поцелуев», с которой Оля стартовала как певица. А на сцене звезда сделала сенсационное признание.

«Следующий трек на английском я запишу для Евровидения», — прокричала Оля в микрофон под овации ликующего танцпола.

Новость тут же растиражировали соцсети.

А после шоу Бузова поспешила объясниться.

«Для артиста это нормально — желать высот. И вы видите, как заходит мой трек на английском языке. Два года назад, когда я его выпустила, его заметили в Британии, в Америке. Я, обычная девочка из России, попала в мировой чарт, — вспомнила поющая телеведущая. Треки на английском еще будут, но я не хочу их просто так выпускать. Я хочу исполнить трек на Евровидении. А с такой поддержкой, с такой харизмой, с таким талантом я думаю, что это обязательно в моей жизни произойдет».

Певица намекнула, что конкретного предложения о поездке ей еще не поступало. Однако уверена, что «ее люди», о которых она поет в песнях, своей поддержкой исполнят ее мечту очень быстро.

«Если вы решите, что я готова, и сочтете нужным отправить именно меня, могу вам сказать, что приложу все усилия для того, что представить свою страну», — добавила звезда.

Оля заметила, что уже давно достигла того статуса артиста, когда ей не жалко потратить и 500 тысяч на один костюм, да и на собственных шоу она не экономила никогда.

«Это к вам сейчас я могу выйти в пиджаке от Zara за семь тысяч рублей. Но для сцены я ничего не жалею. У меня самый крутой микрофон и вы слышали его звучание, — позволила «залезть в свой карман» Оля. А один мой сценический костюм стоит примерно 500 тысяч рублей. И не только мой — у меня еще есть коллектив из шести человек».

При этом Оля добавила, что не жалуется. Ведь кроме того, что много тратит, она еще и неплохо зарабатывает.

«Не отдыхаю вообще. У меня заняты все даты в декабре. Много корпоративов, рекламных контрактов, спектакль, — заметила Бузова. Почему все получается? Потому что у меня нет конкурентов. Такая я одна. Я люблю творчество моих коллег, но не сравниваю себя. Живу в кайф. Не гонюсь за цифрами и позициями в Forbes. А получаю радость от того, что делаю. Ну а в январе поеду на море и позволю вам всем снова считать мои купальники».

Впрочем, отдохнуть у Оли и правда вряд ли получится. Вот-вот исполнительница представит новую концертную программу. Да, и кто знает, вдруг именно ее мы увидим на сцене песенного конкурса в Нидерландах в 2020-м?