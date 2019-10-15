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Читатели Teleprogramma.pro поставили крест на личной жизни Бузовой и Батрутдинова

Аудитория не верит, что в новой программе «План Б» Ольга и Тимур встретят своих половинок.

Читатели Teleprogramma.pro поставили крест на личной жизни Бузовой и Батрутдинова
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B21WIrOIg2b/

Читатели Teleprogramma.pro не верят, что новый проект от ТНТ «План Б» поможет поправить семейное положение Ольги Бузовой и Тимура Батрутдинова. Мы предложили читателям порассуждать, какова вероятность того, что Ольга и Тимур покинут съемочную площадку вместе или по отдельности, но каждый со своей парой. Большая часть нашей аудитории (почти 35%) уверенно заявила — очередная попытка найти любовь у обоих главных героев успехом не увенчается.

Вторая, чуть менее малочисленная часть наших читателей уверена — Бузова и Батрутдинов поженятся в конце. За этот вариант проголосовал 31%. Некоторые надеются, что Батрутдинову повезет больше, чем Бузовой. Люди уверены — в случае с резидентом Comedy Club еще не все потеряно. Тех же, кто не знает ничего о «Плане Б» и тех, кто верит в счастливый хэппи-энд для друзей, меньшинство — примерно по 6% голосов.

Напомним, в прошлое воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовал новый проект с участием Бузовой и Батрутдинова – «План Б». Шоу уже преподнесло некоторые сюрпризы зрителям – так, бороться за сердце Ольги вновь пришел экс-участник «Дома-2» Роман Гриценко.

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Читатели Teleprogramma.pro поставили крест на личной жизни Бузовой и Батрутдинова
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