НОВОСТИ

Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное испытание»

Звезда канала ТНТ решил отомстить за свою прожарку.

Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное испытание»
Тимур Батрутдинов. Фото: Фролов Михаил/Архив "КП"

Тимур Батрутдинов не прощает насмешек, даже дружественных и в рамках совместного шоу. Поэтому он уже подготовил «месть» для всех, кто устроил ему прожарку в прошлом выпуске «Плана Б».

На этот раз девушкам придется продемонстрировать свое мастерство и терпение, ведь совсем не каждая представительница прекрасного пола сможет выдержать хоть какое-то время на рыбном рынке, разделывая дары моря.

Наградой самой стойкой и умелой станет свидание, но как и рыбный рынок оно будет не очень приятным, ведь на романтический вечер отправятся сразу две девушки.

Ольга Бузова тоже не останется без внимания, первое свидание пойдет по плану, а вот второе будет неожиданным как для нее, так и для зрителей шоу.

До встречи в это воскресенье в 19:30 в шоу «План Б» на ТНТ.

Шоу «План Б»
Шоу «План Б». Фото: ТНТ
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ольга БузоваТимур БатрутдиновТНТшоу «План Б»
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное испытание»
Интересно?
Поделись с друзьями: