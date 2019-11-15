Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное испытание»

Тимур Батрутдинов не прощает насмешек, даже дружественных и в рамках совместного шоу. Поэтому он уже подготовил «месть» для всех, кто устроил ему прожарку в прошлом выпуске «Плана Б».

На этот раз девушкам придется продемонстрировать свое мастерство и терпение, ведь совсем не каждая представительница прекрасного пола сможет выдержать хоть какое-то время на рыбном рынке, разделывая дары моря.

Наградой самой стойкой и умелой станет свидание, но как и рыбный рынок оно будет не очень приятным, ведь на романтический вечер отправятся сразу две девушки.

Ольга Бузова тоже не останется без внимания, первое свидание пойдет по плану, а вот второе будет неожиданным как для нее, так и для зрителей шоу.

До встречи в это воскресенье в 19:30 в шоу «План Б» на ТНТ.