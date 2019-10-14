Опрос: смогут ли Бузова и Батрутдинов найти любовь в «Плане Б»?

С тех пор, как Ольга Бузова рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым, прошло уже целых три года. Срок приличный, и тем не менее даже такой красивой и талантливой девушке не удалось за это время встретить новую любовь. Не принесло результата и ее участие в шоу «Замуж за Бузову» — последний «выживший» кандидат в женихи Денис Лебедев оказался альфонсом, которому Оля была нужна только из-за денег.

У друга Бузовой — актера и телеведущего Тимура Батрутдинова — в жизни тоже всё сложно. Мужчине почти 42 года, он состоялся в профессии, но при этом никогда не был женат и даже шоу «Холостяк» ему не помогло.

В воскресенье, 13 октября, на ТНТ стартовало шоу «План Б», которое станет последней попыткой телеканала устроить личную жизнь своих звезд. Портал Teleprogramma.pro предлагает вам принять участие в анонимном опросе и совместными усилиями выяснить, верят ли зрители в то, что Бузова и Батрутдинов с помощью «Плана Б» обретут свое счастье.