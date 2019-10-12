Шоу «План Б»: какие женихи будут бороться за сердце Ольги Бузовой

Обольстить Ольгу Бузову на этот раз попробуют телохранитель, нумеролог и шеф-повар ресторана. Портал Teleprogramma.pro разузнал все об участниках проекта.

Никита Анисимов, 24 года (Гусь-Хрустальный)

Не зря парень сфотографировался без рубашки. Ведь именно торсом, а еще белоснежной улыбкой и голубыми глазами он собирается покорять ведущую «Дома-2».

О себе Никита рассказывает, что никогда не стремился к учебе, потому и образование получил только среднее. Но умело компенсирует это целеустремленностью и напористостью. В этом бодибилдер считает, что они с Олей сильно похожи: ведь девушка всегда добивается того, чего хочет.

Дмитрий Чимов, 27 лет (Казань)

Живет эмоциями и все поступки совершает по настроению. Дима уже как-то оставил свое дело, купив билет на Бали в один конец! Однако заскучал на райском острове уже спустя два месяца. И вернувшись на большую землю, решил развиваться в ресторанном бизнесе. Чимов уверен, что уживется лишь с таким же эмоциональным человеком, как и он сам. В Бузовой парня привлекает жизнерадостность и открытость к миру.

Сергей Коробков, 25 лет (Чебоксары)

С ним Оля сможет носить туфли на самых высоких шпильках. Сергей — профессиональный баскетболист, занимается этим видом спорта вот уже 15 лет. По образованию экономист. Есть у парня и хобби, связанное с творчеством. Сергей любит придумывать сценарии и даже как-то снял короткометражку.

Евгений Попов, 24 года (Москва)

Коренной москвич Женя родился в… Узбекистане. В жаркую страну его маму занесло на девятом месяце беременности. Правда, с тех пор на малую родину Евгений не возвращался.

Окончил РАМ им. Гнесиных, поет сам и преподает вокал. Мечтает спеть с Бузовой дуэтом, а самым привлекательным качеством в завидной невесте считает ее человечность.

Павел Назаров, 30 лет (Москва)

Павел Назаров — брат скандально известного Евгения Назарова, который год назад обошел едва ли не все телевизионные проекты, «Мужское и женское», «Давай поженимся» в поисках любви. Евгений и с Олей успел познакомиться в шоу «Замуж за Бузову», только вот борьбу за экс-спутницу футболиста тот не продолжил, а воспользовался опцией забрать деньги — два миллиона рублей.

Павел пришел на кастинг, заручившись поддержкой брата. А Олю считает необыкновенной девушкой уже хотя бы потому, что она не держит зла на его родственника…

Роман Гриценко, 24 года (Москва)

Рома — самый преданный из поклонников Оли. Ухаживал за Бузовой с первых дней знакомства на проекте «Дом-2» и пытается добиться ее симпатии до сих пор. Парень вырос в обеспеченной семье, у отца свой бизнес. Однако Гриценко старается не брать у него денег. Женат не был, детей тоже нет.

Денис Воронко, 29 лет (Самара)

Трудно найти парня, кто так сильно захочет детей, что решится набить татуировку с изображением Мадонны с младенцем.

По образованию Денис финансист. Любит плавать и кататься на сноуборде. Рост красавца 194 сантиметра, а потому Бузову с ее 180 сантиметрами он считает совсем крошкой.

Андрей Козлов, 38 лет (Санкт-Петербург)

С ним Оля может ничего не бояться. Спортсмен и бодибилдер работает телохранителем у высокопоставленных чиновников северной столицы. Андрей уверяет, что, кроме физической силы, обладает еще одной: он умеет предсказывать будущее и видит наперед все, что с ним произойдет.

Маским Гудков, 27 лет (Москва)

Максим уже не только представил себе свадьбу с Олей и посчитал количество общих детей, но и запланировал, возможно, даже внуков. Ведь парень — большой фанат нумерологии. И ищет себе жену используя именно эту науку.

При этом образование у парня весьма серьезное, он юрист. А потому уверен, что рядом с ним певица будет как за каменной стеной во всех смыслах этого слова.

Кирилл Шульгин, 32 года (Иркутск)

Кирилл — удивительный человек уже хотя бы потому, что, выучившись на бурильщика нефти, он решил работать шеф-поваром в ресторане.

Парень привык с детства всего добиваться сам. Ведь он вырос в детдоме. В свободное время бегает в парке или выходит во двор поиграть в футбол. А самым сильным качеством Оли считает ее искренность.

Виталий Лукашин, 30 лет (Москва)

Лукашин надеется, что скоро его имя встанет рядом с такими мэтрами в киноискусстве как Квентин Тарантино, Стэнли Кубрик и Кристофер Нолан. Ведь парень не расстается с камерой 24 часа и снимает буквально все, что видит. Однако свой главный кадр тот пока так и не поймал.

Любит музыку, немного играет на гитаре, мечтает освоить фортепьяно. А еще он по-хорошему завидует Бузовой, ведь абсолютно любое предложение девушка может закончить словами из собственной песни.

Валерий Попович, 25 лет (Москва)

Валерий — профессиональный хоккеист. При этом парень считает себя абсолютно нетипичным спортсменом. Ведь второе по важности место в его жизни после спорта занимают книги. К 25 годам он прочел большую часть русской и зарубежной классики.

В Ольге Валерий увидел родную душу.