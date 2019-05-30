Звездные истории Бузова + Батрутдинов: 5 доказательств того, что звезды могут втайне крутить роман
Звездные истории

Бузова + Батрутдинов: 5 доказательств того, что звезды могут втайне крутить роман

Анастасия Морылева

Странные отношения комика и певицы стали предметом бурных обсуждений еще год назад. Интерес к своей паре Ольга и Тимур решили подогреть в новом шоу.

Отношения певицы Ольги Бузовой и комика Тимура Батрутдинова со стороны давно перестали казаться дружескими. Поклонники телеведущей и резидента Comedy Club уверены, что звезды крутят роман, но скрывают его от окружающих. Например, для того, чтобы поддерживать полюбившиеся народу образы завидного холостяка и богатой холостячки.

Но мы считаем, что здесь не все так просто. Журналисты портала Teleprogramma.pro привели пять фактов, которые доказывают версию романа…

Совместный отдых в Таиланде

Совместная поездка Ольги и Тимура в Таиланд стала отправной точкой. Одно дело, когда вы познакомились на отдыхе с новыми друзьями — вдалеке от родины их особо не выбирают — и совсем другое, когда вы планируете совместный отдых. Из этого можно сделать вывод, что Бузова и Батрутдинов в 2018 году оказались в Таиланде совершенно не случайно: оба действительно хотели вместе провести отпуск.

Можно много говорить про искрению и чистую дружбу, но психологи считают, что ее между мужчинами и женщинами не существует. Мужчина дружит с той женщиной, которую рассматривает, как минимум, для сексуальных отношений.

Бузова и Батрутдинов встречаются
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов провели отпуск в Таиланде. Фото: @buzova86.

Вместе на шоу «Где логика?»

Ну и что тут такого? Подумаешь, вместе посетили развлекательное шоу? Да, к Азамату Мусагалиеву обычно приходят пары. Например, звезда сериала «Универ. Новая общага» Анна Хилькевич участвовала в передаче вместе с мужем бизнесменом Артуром Волковым и т.д.

В крайнем случае, можно увидеть творческие союзы. Но у Бузовой и Батрутдинова год назад, когда проходили съемки шоу, совместных работ не было. Поэтому вывод напрашивается сам собой — ну, не просто они друзья.

Бузова и Батрутдинов встречаются
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов на съемках шоу «Где логика?». Фото: @buzova86.

«Тимур, пойдем со мной. Comedy никто уже не смотрит, все смотрят мои сториз»

В номере на сцене Comedy Club Тимур Батрутдинов подвергся критики своего коллеги Гарика Харламова за связь с Бузовой… Многочисленные уколы «Бульдога» «Каштан» игнорировал, заступаясь за Ольгу. В итоге телеведущая не удержалась и пришла на выручку «другу»:

«Тимур, пойдем со мной. Comedy никто уже не смотрит, все смотрят мои сториз», — такими словами телеведущая позвала Тимура и…. он ушел за ней!

«Я обожаю тебя»

Шутки шутками, но Ольга и Тимур периодически позволяют себе двусмысленные фразы и недвусмысленные намеки. Например, когда Бузова 11 февраля 2019 года поздравляла Батрутдинова с днем рождения, то в посте в Instagram написала много громких слов. Вот самая сочная часть сообщения, которое звездная телеведущая адресовала комику.

«Я обожаю тебя. Кстати, ты обещал жениться на мне в прошлом году, если мы не найдем вторых половинок, помнишь? Я пока свободна. А ты?», — написала Ольга.

Бузова и Батрутдинов встречаются
Ольга не может скрыть симпатии к Тимуру, а он, кажется, отвечает ей взаимностью. Фото: @buzova86.

Батрутдинов ревновал Бузова  к Тарасову

И финальный факт, если у вас еще остались сомнения. На днях Бузова и Батрутдинов стали героями YouTube-шоу «Есть вопросы», где честно ответили друг другу на вопросы, которые волнуют их поклонников (а может быть волновали и их самих — Прим. Ред.).

Откровений было много. Например, Ольга призналась, что будет ревновать Тимура, если у него появится девушка. Но комик пошел дальше: он рассказал, что ревновал Бузову к футболисту Дмитрию Тарасову, когда он был мужем Ольги (пара состояла в браке с 2012 по 2016 годы — Прим. Ред). Ну и как после этого можно верить дружбу Бузовой и Батрутдинова?

Бузова и Батрутдинов встречаются
Батрутдинов признался, что ревновал Ольгу к законному мужу. Фото: @buzova86.

Нет, конечно, звезды могут просто таким образом пиариться! Но мы-то хотим верить в сказку.

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Бузова + Батрутдинов: 5 доказательств того, что звезды могут втайне крутить роман
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