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Тимур Батрутдинов признался, почему до сих пор не женат

По словам юмориста, он не хочет сделать свою избранницу несчастной в браке. Комик намекнул на свою любвеобильность.

Тимур Батрутдинов признался, почему до сих пор не женат
Тимур Батрутдинов не хочет жениться. Фото: globallookpress.com

Тимура Батрутдинова многие называют одним из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса. Но к своим сорока годам комик так ни разу и не был женат, в отличие от большинства своих коллег по Comedy Club.

Поклонники не перестают надеяться, что вскоре Тимур, наконец, создаст семейную пару с Ольгой Бузовой. Как признался артист, сейчас у него несколько другие планы. По словам Батрутдинова, он не собирается связывать себя узами брака только потому, что семьи есть «у всех». Кроме того, ему не хочется сделать избранницу несчастной, женившись на ней.

«Просто я слишком люблю женщин. Поэтому я делаю их счастливыми без всякого брака», – сообщил резидент Comedy.

Тем не менее, Батрутдинов не исключил, что может отправиться с Бузовой в ЗАГС. Вскоре ТНТ запустит новое шоу, в ходе которого две звезды попытаются найти друг для друга возлюбленных. Но если все эти усилия окажутся тщетны, паре придется пожениться. Правда, Тимур честно предупредил, что ему могут понравиться и другие участницы шоу.

«Не исключаю, что на всех девушках из нового проекта ТНТ я женюсь единовременно!» – иронично высказался Батрутдинов в беседе с Cosmo.ru.

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Тимур Батрутдинов признался, почему до сих пор не женат
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