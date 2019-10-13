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«А если ты с кем-то переспишь, Оля?»: Харламов осадил Бузову на шоу «План Б»

Певица обсудила с шоуменом возможность интима на съемках передачи.

«А если ты с кем-то переспишь, Оля?»: Харламов осадил Бузову на шоу «План Б»
Гарик Харламов ответил на щекотливые вопросы Ольги Бузовой. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look

Ольга Бузова в очередной раз призвала своих фанатов смотреть шоу «План Б» на канале ТНТ, где они с Тимуром Батрутдиновым ищут друг другу пару. Напомним, выход программы стартует 13 октября. Певица опубликовала в Instagram отрывок из телепередачи, в котором она с Гариком Харламовым обсуждает щекотливые моменты, которые могут произойти на съемках.

«А что если он (Тимур. — прим. авт.) с кем-то там переспит?» — спросила шепотом Ольга у Гарика.

«Я думаю, ему будет очень хорошо», — пожал плечами в ответ шоумен.

«А мне?» — переспросила Бузова.

«Тебе — не уверен. А если ты с кем-то переспишь, Оля? Такой вариант тоже может быть!»

После этого звезды посмеялись с того, что зря переговариваются шепотом, так как их разговор все равно пишется на микрофоны. Они условились продолжить обсуждение возможностей Батрутдинова позже и продолжили рассматривать кандидаток на место девушки юмориста.

Напомним, шоу снималось в конце лета на Бали. Его смысл в том, что если Ольге и Тимуру не удастся найти друг другу пару, они сами начнут встречаться. Финал этой затеи неизвестен, но пока Бузова и Батрутдинов не объявили себя возлюбленными.

Как вы считаете, Ольге и Тимуру суждено быть вместе?

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«А если ты с кем-то переспишь, Оля?»: Харламов осадил Бузову на шоу «План Б»
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