«А если ты с кем-то переспишь, Оля?»: Харламов осадил Бузову на шоу «План Б»

Ольга Бузова в очередной раз призвала своих фанатов смотреть шоу «План Б» на канале ТНТ, где они с Тимуром Батрутдиновым ищут друг другу пару. Напомним, выход программы стартует 13 октября. Певица опубликовала в Instagram отрывок из телепередачи, в котором она с Гариком Харламовым обсуждает щекотливые моменты, которые могут произойти на съемках.

«А что если он (Тимур. — прим. авт.) с кем-то там переспит?» — спросила шепотом Ольга у Гарика. «Я думаю, ему будет очень хорошо», — пожал плечами в ответ шоумен. «А мне?» — переспросила Бузова. «Тебе — не уверен. А если ты с кем-то переспишь, Оля? Такой вариант тоже может быть!»

После этого звезды посмеялись с того, что зря переговариваются шепотом, так как их разговор все равно пишется на микрофоны. Они условились продолжить обсуждение возможностей Батрутдинова позже и продолжили рассматривать кандидаток на место девушки юмориста.

Напомним, шоу снималось в конце лета на Бали. Его смысл в том, что если Ольге и Тимуру не удастся найти друг другу пару, они сами начнут встречаться. Финал этой затеи неизвестен, но пока Бузова и Батрутдинов не объявили себя возлюбленными.

Как вы считаете, Ольге и Тимуру суждено быть вместе?