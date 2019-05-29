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Бузова призналась в симпатии к Батрутдинову

Звезды ответили на вопросы друг друга для Youtube-канала «DIRECT». Также резидент Comedy Club объяснил певице, почему после развода с Тарасовым у неё не было счастливых отношений с мужчинами.

Бузова призналась в симпатии к Батрутдинову
Ольга Бузова и Тимур Батрудинов. фото: Кадр из Youtube-шоу "Есть вопросы"

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов честно ответили на вопросы для Youtube-канала «DIRECT». В новом шоу «Есть вопросы» гости нажимают на педаль под столом, если считают, что собеседник не был откровенен. На каверзные вопросы Бузова и Батрутдинов отвечали честно, поэтому ни разу не воспользовались этим аксессуаром.

Бузова и Батрудинов. Кадр из Youtube-шоу "Есть вопросы"
Бузова и Батрудинов. Кадр из Youtube-шоу «Есть вопросы»

Резидент Comedy Club спросил у певицы, была ли она в него влюблена. Ольга Бузова призналась, что он ей всегда нравился. Даже сейчас ведущая «Дома-2» испытывает к нему симпатию. Во время их совместной поездки в Таиланд, Бузова переписывалась с подругами, спрашивая у тех, стоит ли ей закрутить роман с юмористом. Батрутдинов рассказал, что тоже обсуждал похожий вопрос с другом, намекнув на Гарика Харламова.

Резидент Comedy Club признался, что ревновал певицу к её бывшему мужу Тарасову, и ревновал бы к нынешним отношениям. При этом оба уверены, что не вышли бы друг за друга замуж. «У нас конфетно-букетный период затянулся», — сказал Тимур.

По мнению комика, Ольге Бузовой не везет в личной жизни, потому что она предъявляет к мужчинам высокие требования, при этом не скрывая свои недостатки. Певица тут же начала перечислять собственные достоинства, но признала, что и вправду считает себя виновницей проблем в отношениях с противоположным полом. При этом Бузова была уверена, что после развода с Тарасовым, она будет каждый день бегать на свидания, но надежды не оправдались.

«Ты просто идеальная, а все мужчины бесхребетные», — подбодрил ее Батрутдинов.

Обе звезды считают, что у них мог бы быть роман. Но юморист подчеркнул, что не собирается торопиться с развитием событий, но не против последовательного узнавания друг друга. Возможно, что особая история звезд только начинается или продолжается, но приобретает новое романтическое отвлетвление.

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Бузова призналась в симпатии к Батрутдинову
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